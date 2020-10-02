صحف الإمارات اليوم| تعاون مع أمريكا وإسرائيل في مجال الطاقة.. واتفاق بين بيروت وتل أبيب على بدء محادثات ترسيم الحدود.. والسودان يوقع على اتفاق سلام نهائي مع الجماعات المسلحة

- الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بفرض عقوبات حازمة بسبب سلوكها في شرق المتوسط

- لبنان يعلن عن محادثات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل

- رئيسا "السيادة السوداني" والحكومة يتوجهان إلى جوبا للتوقيع على اتفاق سلام نهائي مع الجبهة الثورية





ركزت الصحف الإماراتية، صباح اليوم الجمعة، على الانتهاكات التركية في شرق المتوسط، والعلاقات الإماراتية الإسرائيلية، وكذلك الصراع المسلح في إقليم قره باج بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن كل من الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، أصدرا بيانًا ثلاثيًا أكدوا فيه أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة، باعتباره خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكاملًا وازدهارًا.

وقال وزراء الطاقة بالدول الثلاث في بيان، إن الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل تقر بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة، وتتفق سويًا على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه.



وأضاف البيان: "تتطلع اقتصاداتنا الديناميكية إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميًا، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وسنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة، التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة".



وتابع: "من أجل تعظيم الفوائد العالمية للتعاون في هذا الصدد، تلتزم الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف، وبالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث والتطوير، والتبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة".





وفيما يخص أزمة شرق المتوسط، قالت الصحيفة إن قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، وجهوا، رسالة حازمة لتركيا مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.



وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن "تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية. إذا استمرت هذه الأفعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا".



وهذا الموقف الأوروبي الصارم حيال أنقرة، والذي طالبت به قبرص، أتاحَ الحصول على موافقة نيقوسيا على تبنّي عقوبات ضد المسؤولين عن القمع في بيلاروسيا.

اما صحيفة الخليج، فقد ألقت الضوء على الشأن اللبناني، وخاصة الاتفاق بين بيروت وتل أبيب على إطار لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبحسب الصحيفة، فقد أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، فيما رحبت واشنطن بالاتفاق "التاريخي" الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، في وقت لا يزال الملف الحكومي في دائرة الجمود بانتظار موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد، وسط توقعات مصادر مواكبة بأن هذا الملف قد يرحل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصة وأن المبادرة الفرنسية أعطت مهلة 6 أسابيع لتشكيل الحكومة.

وأكد بري، خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة ستعمل كوسيط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات.

وأشار بري إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد أجواء إيجابية لإنجاح المفاوضات التي ستجري برعاية أممية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أنّ هذا الاتفاق "ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت لنحو ثلاث سنوات". وقال إن المناقشات بين البلدين "لديها القدرة على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء".

بدورها، اهتمت صحيفة "البيان" بالشأن السوداني، حيث قالت إن "أنظار السودانيين تتجه اليوم نحو مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث سيتم التوقيع النهائي على السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، لطي حوالي عقدين من الاحتراب، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة في جنوب السودان، اكتمال استعداداتها، أعلنت عن مشاركة عدد من زعماء دول الجوار الأفريقي في الاحتفال.

ووصل إلى جوبا أمس، نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة التفاوضي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبصحبته عدد من الوزراء والمسؤولين، فيما يغادر اليوم، كل من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لحضور مراسم التوقيع.

وأكد دقلو التزام الحكومة بكل ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع الحركات المسلحة، وقال إن مفاوضات جوبا، بحثت كل قضايا ومشاكل السودان، بكل مناطقه، ولم تكن استثناء على دارفور، ولفت إلى أن كل مناطق السودان، تشهد مشاكل تنموية، وتعاني من عدم المساواة والعدالة، وتقدم دقلو بشكر حكومة السودان، لكل الدول التي دعمت منبر جوبا.