أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مذهل لفن الكهوف الأسترالي يجسد الطبيعة والبشر..صور

تقرر توثيق منطقة أثرية جديدة في أستراليا وهي منطقة تاريخية في شمال القارة، و ليس من المستغرب أن أستراليا، موطن أقدم ثقافة بشرية مستمرة على وجه الأرض ، تضم 100 ألف موقع للفنون الصخرية من عصور ما قبل التاريخ.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، تم توثيق نمط جديد تمامًا من الفن القديم في الحياة البرية في أرنهيم لاند ، وهي منطقة تاريخية في شمال القارة، وجد العلماء وشركاء البحث المحليون من السكان الأصليين 87 ملاجئًا صخرية تحتوي على لوحات كهوف طويلة بشكل غير عادي ، بعضها أكبر من العمر المعروف للحياة.





يحتوي الجدار الخارجي الواسع الملقب بـ "ماليواوا"، الذي يمتد على مسافة تزيد عن 130 كيلومترًا، على 572 لقطة منحوتة فردية، كل منها يركز بشدة على العالم الطبيعي ومكان البشرية فيه، و يقول عالم الأنثروبولوجيا باول تاكون: " كثيرًا ما تُصوَّر الشخصيات البشرية بالحيوانات، ويبدو أن هذه العلاقات بين الإنسان والحيوان مركزية في رسالة الفنانين"





ويظهر تمثال بشري بمنطقة "مالي واوا" مرتديا غطاء رأس مخروطي وريش يمد يده إلى طائر كبير بيد واحدة وكبيرة أرجل كبيرة باليد الأخرى، وربما يكون إيمو أوكنغر.





تم اكتشاف هذه المشاهد والتركيبات غير العادية لأول مرة في عام 2008، و بالمقارنة مع صور فن الكهوف القديمة ، بذلك النمط المعروف باسم الأ شكال الديناميكية، فإن شخصيات "ماليواوا" أقل تركيزًا على البشر، وتركز بشكل أكبر على الحيوانات.





و يقول تاكون ، الذي يعمل في جامعة جريفيث في أستراليا: " يتواصل الفنانون بشكل واضح مع جوانب معتقداتهم الثقافية، مع التركيز على الحيوانات المهمة والتفاعلات بين البشر وغيرهم من البشر أو الحيوانات"، ويضيف: "إنها حلقة مفقودة بين الأشكال الديناميكية المعروفة مبكرًا ، والتي يبلغ عمرها حوالي 12000 سنة ، وشخصيات الأشعة السينية التي تم إجراؤها في الأربعة آلاف عام الماضية".



