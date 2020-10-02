AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مجدى كامل ينشر فيديو تكريمه بجامعة المنصورة.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر الفنان مجدى كامل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد له .

وظهر فى الفيديو تكريم جامعة المنصورة للنجم مجدى كامل .

وعلق مجدى كامل قائلًا:"جامعة المنصورة ..الحمد لله".

وجائت تعليقات متابعيه كالتالى :
-تستاهل يا نجم 
-فنان جميل 
-مختفى فين يا نجم 

اقرأ أيضًا:

وانضم مجدي كامل مؤخرًا لمسرحية الملك لير مع النجم الكبير يحي الفخراني، حيث بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية "كنت".


مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى.


يذكر أن آخر مشاركات مجدى كامل الدرامية مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى وحقق نجاحا كبيرا.
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاه.. رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

بـ صورة نادرة.. رانيا فريد شوقى تستعيد ذكريات طفولتها مع والدها

رانيا فريد شوقي تنشر صورا من كواليس مسلسل "قوت القلوب"

ترشيحاتنا

التعاون السعودي يتقدم بعرض رسمي للزمالك لشراء فرجاني ساسي

فيديو حصري لـ أحمد موسى.. الخائن محمد علي يتطاول على المصريين

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

أمير الكويت يقود سيارته بنفسه بدون موكب أو حراسة.. فيديو

مصدر باتحاد الكرة: معاقبة فرجاني ساسي وفقا للمادة ٢٢ في لائحة الانضباط

تتبع زمني.. كيف أصيب ترامب وزوجته بـ كورونا ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل

بعد سقوطها من العمود.. شاهد 15 صورة لـ ناهد السباعي مثيرة للجدل