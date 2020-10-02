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اقتصاد

الأسهم اليابانية تسجل خسائر أسبوعية بعد إعلان ترامب إصابته بـ كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب إصابتهما بوباء"كوفيد 19" ودخولهما الحجر الصحي.

و تراجع مؤشر “نيكي” الياباني بنحو 0.7 % ليصل إلى 23029 نقطة، مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا “توبكس” بنسبة 1 % إلى 1609.2 نقطة، مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في تصريح له اليوم،إن نبأ إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا له تأثير كبير على الأسواق المالية .
كما أضاف الوزير خلال تصريحات للصحفيين أنه يأمل أن يتعافى ترامب سريعا.
وصدرت بيانات اقتصادية، صباح اليوم تفيد بارتفع معدل البطالة في اليابان لأعلى مستوى في 3 سنوات عند 3 % خلال أغسطس.
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