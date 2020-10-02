الأسهم اليابانية تسجل خسائر أسبوعية بعد إعلان ترامب إصابته بـ كورونا

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب إصابتهما بوباء"كوفيد 19" ودخولهما الحجر الصحي.





و تراجع مؤشر “نيكي” الياباني بنحو 0.7 % ليصل إلى 23029 نقطة، مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا “توبكس” بنسبة 1 % إلى 1609.2 نقطة، مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%.





وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في تصريح له اليوم،إن نبأ إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا له تأثير كبير على الأسواق المالية .

كما أضاف الوزير خلال تصريحات للصحفيين أنه يأمل أن يتعافى ترامب سريعا.