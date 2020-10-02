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محافظات

بعد الانتهاء من تجهيزهما.. أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين جديدين اليوم

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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شمس يونس
تشهد محافظة الأقصر،اليوم الجمعة،افتتاح مسجدين بعد تجهيزهما وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزاره الأوقاف.

وقال محمد سيد عبد الدايم وكيل وزارة الاوقاف بالاقصر إن هذا الافتتاح يأتى تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأشار إلى أن المسجدين هما مسجد آل البيت بقرية الشيخ احود والتابع لادارة أوقاف اصفون بمركز ومدينة إسنا، ومسجد الطاهر بنجع الترعة بالزينية قبلى بمركز ومدينة الزينية 

وأوضح أنه تم الانتهاء من بناء هذه المساجد بالجهود الذاتية من اهالى هذه المناطق وسوف يتواجد اثناء الافتتاح بكل مسجد وفد من مديرية الاوقاف والقيادات  التنفيذية والشعبية بالمحافظة. 

وأكد وكيل الوزارة أن افتتاح هذه  المساجد يعكس مدى الحرص الذى توليه وزاره الأوقاف ممثله فى مديريه أوقاف الاقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظه فى بذل الغالى فى سبيل انشاء المساجد وتعميرها وتشييدها، لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.
 
وأضاف:"أن الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها سابقا يجد أنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة،وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزارة الأوقاف ممثلةً فى مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة فى بذل الغالى فى سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها".



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