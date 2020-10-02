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برلمان

حزب المؤتمر يدعو المصريين للاحتفال بانتصارات أكتوبر.. ويجدد دعمه للسيسي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة والرئيس السيسي
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أحمد أيمن
دعا الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، قيادات وكوادر وشباب واعضاء حزب المؤتمر وكافه جموع الشعب المصري للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر اكتوبر العظيم وذلك اليوم الجمعة في الميادين الرئسيه فى كل محافظة، على أن تكون الفاعلية الرئسية امام النصب التذكارى (المنصة) بمدينة نصر.

وجدد حزب المؤتمر، العهد بدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار.
 
كما أعرب الحزب عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى والشعب المصرى العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة فى مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

هذا ودعا عدد من الأحزاب السياسية، كل أعضائهم وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.

وأكدوا أنه يجب على جموع الشعب المصري العظيم الذي ضرب ولا يزال يضرب نموذجًا في الاصطفاف خلف القيادة السياسية أن يستغل هذه الفعاليات والتي نستلهم منها روح نصر أكتوبر العظيم، لتجديد العهد والتفويض لقائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل استمرار مسيرة البناء والتعمير والسير دومًا نحو التقدم والازدهار وحماية الوطن ومقدراته.

كما أوضحوا أن جموع مقرات الأحزاب بالمحافظات تتزين بالأعلام وتبث الأغاني الوطنية احتفالا بهذه المناسبة.

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