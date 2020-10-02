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أخبار العالم

القطان يمثل السعودية في اتفاق جوبا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
أحمد القطان
أحمد القطان
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مـيـس رضـا

وصل السفير على حسن جعفر السفير السعودى لدى السودان إلى جوبا لحضور لحضور مراسم التوقيع على نهاية المرحلة الأولى من اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام، ولبحث بداية المرحلة الثانية.


كما يمثل المملكة العربية في هذا الاحتفال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الوزير أحمد عبد العزيز قطان الذي سيصل إلى صباح غد السبت .


ويشارك في احتفالات التوقيع النهائي من السودان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء.



فى غضون ذلك، توجه وفد المقدمة السوداني إلى مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، لحضور احتفالات التوقيع على اتفاق السلام الذي سبق التوقيع عليه بالأحرف الأولى الشهر الماضي.


يذكر أن الحكومة السودانية والجبهة الثورية وقعت يوم 31 أغسطس، اتفاق سلام في جوبا أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية، وكان ممثلون للحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية التي تضم أربع حركات مسلحة وقعوا بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق.


وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"،  أن الوفد يضم عددا من الوزراء وممثلي قوى الحرية والتغيير والشخصيات القومية ومندوبي المؤسسات الإعلامية.

 

ولفتت إلى أن التوقيع النهائي على اتفاق السلام سيتم يوم السبت المقبل، 3 أكتوبر ، وسط حضور عدد من الرؤساء وممثلي الدول الصديقة والشقيقة، وتمثيل سوداني رفيع.


ويشارك في احتفالات التوقيع النهائي من السودان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء.

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