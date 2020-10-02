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محافظات

الجيزة: تلقينا 80 ألف طلب تصالح ونسعى للوصول إلى صفر مخالفات بناء

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإلتزام بالمعايير المعلنة للتعامل مع طلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين دون تجاوز قد يعرض المسئول عنه للمسائلة القانونية ومتابعة أعمال اللجان الفنية لضمان الكفاءة والنزاهة 

واكد على ضرورة إستلام كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لحين البت فيها من قبل اللجان الفنية والحفاظ على البيانات الخاصة بحالات التصالح وتوثيقها إلكترونيًا لافتا انه تم تلقى 80 الف طلب للتصالح فى مخالفات البناء حتى الان.

وأوضح محافظ الجيزة ان المحافظة تسعى خلال المرحلة المقبلة للوصول الى صفر مخالفات بناء لبدء صفحة جديدة فى منظومة البناء.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالقرى لما له من اثر كبير فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص ورفع المعاناة عنهم مشيرًا ان القرى ستشهد طفرة فى مشروعات البنيه الاساسية والتحتية خلال المرحلة المقبلة . 

وكلف المحافظ باستمرار التنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى والجهات المعنية فيما يتعلق بمواجهة الامطار والسيول وارتفاع منسوب مياه النيل والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها وتكثيف حملات التوعية للمواطنين عبر خطة استباقية لذلك إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين فى الاماكن المعرضة لذلك والمحتمل تضررهم باتباع كافة الوسائل التى تضمن سلامتهم . 

واوضح راشد انه هناك مخطط لإقامة عدد من المقالب الصحية والمحطات الوسيطة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمراكز والمدن مشددا على رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة رفع نواتج تطهير الترع والمصارف والمخلفات أولًا بأول والقضاء على ظاهرة حرق المخلفات حفاظًا على البيئة. 

وأوضح المحافظ للحضور على أهمية دور الإدارة المحلية كأقرب أجهزة الدولة من المجتمع وأكثرها إحتكاكًا مع المواطنين مؤكدًا على ضرورة الإندماج مع أفراده لرصد مشكلاتهم ووضع الحلول لها ومنع إستغلالهم من قبل الفئات الضالة والتى تسعى لإستخدامهم كزريعة لزعزعة إستقرار الوطن وطمس أثار التنمية .

حضر الإجتماع نائبى المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
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