AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

وزير النقل يبحث مع السفير السنغافوري تشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.. والأخير يؤكد: نسعى لتكون واحدة من أفضل المحطات العالمية في هذا المجال

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:31 م
لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم
Advertisements
حمادة خطاب
وزير النقل:
المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2
المحطة ستكون مؤهلة لتداول بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12 مليون طن/ سنة
والسفير السنغافوري:  المحطة ستكون نموذجًا للتعاون المثمر بين الجانبين



عقد الفريق مهندس كامل الوزير -  وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعًا مع السفير السنغافوري بالقاهرة ومسئولي شركة PSA السنغافورية لبحث التعاون بين الجانبين في مجال إدارة وتشغيل المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وحضر اللقاء كل من  رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ورئيس الشركة المصرية وقيادات وزارة النقل .

 بداية اللقاء أكد وزير النقل العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ودور الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل الوزارة على تطوير جميع الموانئ البحرية، وفقا لاستراتيجية ورؤية وزارة النقل 2030 لتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات.

وأكد سفير سنغافورة على عمق العلاقات بين البلدين وعلى اهتمام شركة PSA السنغافورية، أحد أهم مشغلي محطات الحاويات عالميًا، بالتعاون مع مصر في مجال النقل البحري، خاصة في التعاون في إدارة وتشغيل  المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية الجاري تنفيذها لتكون نموذجًا للتعاون المثمر بين الجانبين.

كما استعرض  مسئولو الشركة اهم الدول والموانئ العالمية التي تديرها الشركة وحجم التداول السنوي لها وخطتها المقترحة للمشاركة في ادارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لتصبح واحدة من افضل المحطات العالمية في هذا المجال 

وأوضح وزير النقل ان المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري في مصر، من حيث كونه الأول من نوعه في مجال المحطات متعددة الأغراض الذي يتم تنفيذه رؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية مضيفا أنه تم دعوة كافة الشركات العالمية في مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار انسب العروض الفنية والمالية بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض في الشرق الاوسط والعالم 

أوضح الوزير أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500م، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن/ سنة، لافتا الى ادارة  شركة عالمية متخصصة للمحطة مستقبلًا سيكون له مردود ايجابي على قطاع النقل البحري في مصر.
Advertisements

موضوعات متعلقة

طفرة تطوير بـ النقل البحرى والموانئ .. إنشاء أول ميناء جاف في مصر.. تنفيذ وصلة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي.. تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي.. وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.. وتوقيع عقد تمويل إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بـ 5 مليارات جنيه

برلماني يشيد بتطوير الحكومة ومساهمة البنوك فى تطوير ميناء الإسكندرية

وزير النقل يترأس الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

بمساحة نصف مليون م2.. وزير النقل يبحث مع سفير سنغافورة تشغيل المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف محتوى رسالة بوتين إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

الملعب يفضح رضا عبدالعال.. وينهي أسطورة جوارديولا العرب

سبب إصابته بعدوى كورونا.. هوب هيكس عارضة أزياء ويد ترامب اليمين

قدم الشكر لـ صدى البلد.. شادي خفاجة يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

الكهرباء: مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر

تل أبيب على وشك الانهيار.. وزير السياحة الإسرائيلي يعلن استقالته بعد تسجيل ربع مليون حالة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل

بعد سقوطها من العمود.. شاهد 15 صورة لـ ناهد السباعي مثيرة للجدل