التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنا وينقله لمستشفى الدمرداش

ردا علي البلاغ الوارد من منظومة الشكاوي الحكومية ووسائل الاعلام بتواجد مسن بلا مأوي يفترش أحد شوارع القاهرة، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالتحرك فورا واتخاذ اللازم.





وتبين من خلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق ان المسن يدعي م.ع.ا 72 عاما متواجد بامتداد شارع رمسيس ومن قبل كان يجلس بحي عابدين بوسط القاهرة، ويعاني من القدم السكري وغرغرينا ويحتاج لعملية بتر احدى قدميه كما يعاني من الزهايمر.





وقام فريق البرنامج بنقل الحالة على الفور لمستشفى الدمرادش بالعباسية وتم التواصل مع مدير المستشفى وعرض الحالة على قسم الجراحة وعمل كافة الفحوصات والاشاعات اللازمة لتشخيص القدم السكرى الغرغرينا التى يعانى منها، وبالعرض على اكثر من طبيب أكدوا انه يحتاج الى عملية بتر فى احد قدميه وحجزه فى المستشفى.



