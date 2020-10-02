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رياضة

صحفي إنجليزي: صلاح بدأ الموسم بشكل مذهل.. ولا يوجد مبرر لرحيله عن ليفربول

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:25 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
أشاد ثيو سكويرز الصحفي بموقع ليفربول إيكو بانطلاقة النجم المصري محمد صلاح مع الريدز خلال الموسم الحالي 2020 - 2021.

وقال ثيو سكويرز في تصريحات لـ "صدى البلد": محمد صلاح يواصل التطور، عندما تعتقد أنه لن يستطيع تحقيق إنجاز ما، يفاجئك بتحقيقه".

وأضاف:" محمد صلاح بدأ الموسم بشكل مذهل بتسجيله هاتريك في شباك ليدز يونايتد،  لكنه لم يتمكن من التسجيل بعد ذلك، يمكن أن يكون فرديا في بعض الأحيان كما رأينا أمام آرسنال، لكن هذا يكون سببا في كونه الأفضل دائما.

وواصل:" رغم عدم تكرار إنجاز محمد صلاح في أول موسم مع ليفربول بتسجيل 44 هدفا، إلا أنه لا يزال أفضل لاعبي ليفربول حاليا".

وعن إمكانية رحيل " مو" عن ليفربول قبل أيام من إغلاق الميركاتو الصيفي أوضح:" على الرغم من أن محمد صلاح قد يرحب بالانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد، إلا أنه لا يوجد سبب لمغادرة ليفربول في الوقت الحالي، حيث يرغب في مواصلة حصد الألقاب المحلية والفوز بدوري أبطال أوروبا مع الريدز مجددا".

وأضاف:" صلاح قد يرغب في خوض تحدٍ جديد في إسبانيا أو إيطاليا، لكنه يقضي حاليا أفضل سنواته تحت قيادة يورجن كلوب".

واستطرد:" بالنسبة لي جيرارد هو أفضل لاعب في ليفربول خلال الألفية الثالثة لأنه حقق كل شيئ مع الريدز باستثناء التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ايضا لويس سواريز وفرناندو توريس من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص الريدز آخر 20 عاما، لكنهم لم يستمروا طويلا".

واختتم:" هناك العديد من اللاعبين المميزين في الجيل الحالي مثل فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني، لكن إذا سألتني في عام 2030 عن أفضل لاعب في ليفربول خلال الألفية الثالثة سيكون جوابي هو ألكسندر أرنولد".
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