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المانجو بـ 10 جنيهات.. تاجر بسوق العبور: الفواكه متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:53 م
المانجو
المانجو
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البهي عمرو
قال شعبان عامر أحد تجار سوق العبور، إن الأسعار مناسبة للغاية للمواطنين، مشيرًا إلى أن سعر الجوافة يتراوح ما بين 2.5 جنيهًا و4 جنيهات للكيلو الواحد، وينطبق نفس الأمر على سعر الرمان.

وأضاف خلال تصريحات لمراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، أن سعر المانجو يبلغ 10 جنيه، مشددًا على أن الفواكه متوفرة بكميات كبيرة وتناسب إقبال المواطنين. 

وتابع: "الحاجة هنا رخيصة وكله موجود، لكن الحاجة بتغلى بسبب المواصلات، لكن الحمد لله السوق ماشي والدنيا كويسة"، لافتًا إلى أن حركة البيع مستمرة طوال أيام الأسبوع.

كما استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 2-10- 2020.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 4  جنيهات
البصل 6  جنيهات
البطاطس 3 جنيهات
البامية 22 جنيها


الكوسة 10  جنيهات 
الباذنجان 6 جنيهات 
الخيار 6 جنيهات 
الملوخية 6  جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الكانتلوب 6  جنيهات
العنب 12 جنيها
البلح 30 جنيها 
الأناناس 35 جنيها

ورفعت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية  تقريرها الأسبوعي إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة ، حيث أكد التقرير على استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول ؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق ، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كافة الجهات على هدف واحد ، وهو المصلحة العامة.


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