لأول مرة مرسيدس تطلق أفخم إي كلاس في الصين

قرر عملاق السيارات الألمانية مرسيدس بنز إطلاق نسختها الاكثر فخامة على الإطلاق من إي كلاس في السوق الصينية مع قاعدة عجلات طويلة لإتتاح في أي سوق عالمية من قبل .
واكد الخبراء في مجال السيارات أن السيارة المطروحة من مرسيدس تعد هي الاكثر فخامة في الصين ، حيث أصبحت السيارة ذات خمسة مقاعد بسبب المساحة الكبيرة المتاحة للشخص الذي سيجلس فس منتصق الصف الخلفي .
كما قدمت مرسيدس وحدة تحكم مركزية جديدة مع شاشة لمس مدمجة مع حصول النسخة الصينية من مرسيدس إي كلاس على نظام معلومات وترفيه جديدة ، بالإضافة إلى ان الشركة تنوى تقديم هذه النسخة بأفضل صورة ممكنة وأكثر فخامة دائما .
ومن المعروف أن مرسيدس أطلقت نسخة طراز مايباخ GLS 600 العام الماضي ، واستطاعت تحقيق نجاح كبيرة وتأمل الشركة الألمانية أن تكرر ذلك عند طرحها مايباخ إس كلاس الجديدة.
يذكر أن قبلت شركة دايملر، الصانع الألماني لـ سيارات مرسيدس بنز، بدفع غرامة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، للحكومة الأمريكية والهيئات التنظيمية بولاية كاليفورنيا؛ نتيجة اتهامات للشركة بالغش والتحايل على اختبارات تلوث الهواء بمحرك ديزل مخصص.
واكد الخبراء في مجال السيارات أن السيارة المطروحة من مرسيدس تعد هي الاكثر فخامة في الصين ، حيث أصبحت السيارة ذات خمسة مقاعد بسبب المساحة الكبيرة المتاحة للشخص الذي سيجلس فس منتصق الصف الخلفي .
كما قدمت مرسيدس وحدة تحكم مركزية جديدة مع شاشة لمس مدمجة مع حصول النسخة الصينية من مرسيدس إي كلاس على نظام معلومات وترفيه جديدة ، بالإضافة إلى ان الشركة تنوى تقديم هذه النسخة بأفضل صورة ممكنة وأكثر فخامة دائما .
ومن المعروف أن مرسيدس أطلقت نسخة طراز مايباخ GLS 600 العام الماضي ، واستطاعت تحقيق نجاح كبيرة وتأمل الشركة الألمانية أن تكرر ذلك عند طرحها مايباخ إس كلاس الجديدة.
يذكر أن قبلت شركة دايملر، الصانع الألماني لـ سيارات مرسيدس بنز، بدفع غرامة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، للحكومة الأمريكية والهيئات التنظيمية بولاية كاليفورنيا؛ نتيجة اتهامات للشركة بالغش والتحايل على اختبارات تلوث الهواء بمحرك ديزل مخصص.