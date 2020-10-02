AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لأول مرة مرسيدس تطلق أفخم إي كلاس في الصين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قرر عملاق  السيارات الألمانية مرسيدس بنز إطلاق نسختها  الاكثر فخامة على الإطلاق من إي كلاس في السوق الصينية مع قاعدة عجلات طويلة لإتتاح في أي سوق عالمية من قبل .

واكد الخبراء في مجال السيارات أن السيارة المطروحة من مرسيدس تعد هي الاكثر فخامة في الصين ، حيث أصبحت السيارة ذات خمسة مقاعد بسبب المساحة الكبيرة المتاحة للشخص الذي سيجلس فس منتصق الصف الخلفي .

كما قدمت مرسيدس وحدة تحكم مركزية جديدة مع شاشة لمس مدمجة مع حصول النسخة الصينية من مرسيدس إي كلاس على نظام معلومات وترفيه جديدة ، بالإضافة إلى ان الشركة تنوى تقديم هذه النسخة بأفضل صورة ممكنة وأكثر فخامة دائما .

ومن المعروف أن مرسيدس أطلقت نسخة طراز مايباخ GLS 600 العام الماضي ، واستطاعت تحقيق نجاح كبيرة وتأمل الشركة الألمانية أن تكرر ذلك عند طرحها مايباخ إس كلاس الجديدة.

يذكر أن قبلت شركة دايملر، الصانع الألماني لـ سيارات مرسيدس بنز، بدفع غرامة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، للحكومة الأمريكية والهيئات التنظيمية بولاية كاليفورنيا؛ نتيجة اتهامات للشركة بالغش والتحايل على اختبارات تلوث الهواء بمحرك ديزل مخصص.

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على مواصفات مرسيدس جي كلاس الصينية.. صور

مرسيدس توقف تصنيع اس كلاس كوبيه رسميا

التمساحة يلا.. أشهر سيارة مرسيدس عند المصريين

مرسيدس في ورطة.. غرامة 1.5 مليار دولار واتهامات بالغش في الاختبارات

تعرف على أول سيارة رئاسية من مرسيدس فى التاريخ

شاهد.. تصميم خيالي مبهر لمرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s class 2021.. مواصفات

ترشيحاتنا

بنحبك يا سيسي.. المصريون يوجهون كلمات مؤثرة للرئيس.. فيديو

الحكومة تحسم الجدل بشأن صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب

رئيس الوزراء البريطاني: أتمنى لـ ترامب وزوجته الشفاء العاجل من كورونا

موسيماني يصل إلى الأهلي قبل قيادة مران فريق الكرة

ننشر أبرز بنود تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

تخفيض تذاكر المواصلات لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه بالقانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل

بعد سقوطها من العمود.. شاهد 15 صورة لـ ناهد السباعي مثيرة للجدل