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أخبار العالم

إسرائيل تفرض الإغلاق الشامل على الضفة ومعابر غزة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:04 م
إسرائيل تبدأ الإغلاق
إسرائيل تبدأ الإغلاق الشامل على الضفة ومعابر غزة
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سمر صالح
قررت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة اليوم الجمعة لقدوم عيد العرش اليهودي.
 
وحسب قناة "كان" العبرية، سيبدأ الإغلاق منصف الليلة وينتهي في نفس الوقت ليلة السبت والأحد.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، على القانون الذي ينص على فرض القيود والتقييدات على التظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الإغلاق الشامل.
 
وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت على تمديد فترة الإغلاق الشامل بأربعة أيام اضافية بعد فترة الأعياد اليهودية. 
 
وأضافت القناة، أن القانون الجديد يقضي بحصر التظاهرات والاحتجاجات على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل، وفي مجموعات تصل إلى 20 شخصا.
 
وبحسب القناة، قال نتنياهو في كابينت الكورونا: "يجب أن نستعد للتعامل مع 5000 مريضا بحالة الخطر من المصابين بالكورونا". 

وأضاف: "أن هناك احتمالات بأن يتم البدء بعملية التطعيم ضد الكورونا في البلاد، خلال شهرين أو ثلاثة".

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