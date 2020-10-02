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محافظات

لتحسين الخدمة للمواطنين.. تنفيذ 165 مشروعا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي،لافتا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.

وقام المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة،  بنشر ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ .

وأوضح الٱنفوجراف أن  إجمالي عدد المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال تلك المدة بلغ 165 مشروع باجمالي استثمارات 14.1 مليار جنيه  عبارة عن 58 مشروع بقطاع الصرف الصحي تم تنفيذ 25 مشروع وجاري العمل ب 92 مشروع بإجمالي استثمارات 8.7 مليار جنيه .

كما أشار الٱنفوجراف إلى أن إجمالي المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب 107 مشروع تم تنفيذ 33 منها وجاري العمل ب 15 مشروع بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه.

اقرأ أيضا :- 2.651 مليار جنيه تنعش البحيرة.. حصاد عامين من الإنجازات

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