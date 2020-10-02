خبير: إصابة ترامب بـ كورونا لن تؤثر على الانتخابات الأمريكية

قال الدكتور أحمد السيد أحمد ، خبير العلاقات الدولية ، تعليقا على إصابة الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته بفيروس كورونا ، إنه يعتقد أن المشهد السياسي في أمريكا سيشهد انقسامات، خاصة على خلفية اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية .





وأضاف الدكتور أحمد السيد أحمد ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن إصابة ترامب جاءت نتيجة إستهتاره بجائحة فيروس كورونا ، وهو الذي من المتوقع أن الديمقراطيين ، سيعلقون على المشهد من هذه الزاوية .





وأشار خبير العلاقات الدولية ، إلى أنه إذا تعامل الديمقراطيين مع إصابة ترامب ، على هذا النحو ، من أن يظهوره غير ملتزم بالاجراءات الوقائية ، ستنقلب عليهم سلبا .





ولفت "أحمد" ، إلى ان المناظرة الرئاسية السابقه بينه وبين خصمه ، كانت سيئة من قبل الطرفين ، بل أنها اختصرت على توجيه الاتهامات والفشل من كلا الطرفين .





وأوضح "أحمد " ، أن إصابة ترامب بكورونا ، لن يؤثر بشكل كبير على سير العملية الانتخابية ، وتواصله مع الجمهور ، إلا إذا تطور الوضع الصحي له ، خلال فترة الحجر الصحي.