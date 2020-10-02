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برلمان

بعد نفي الحكومة.. غرامة 4 آلاف جنيه وسنة سجن لتقديم الشيشة بدون ترخيص

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:45 م
تدخين الشيشة
تدخين الشيشة
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أحمد أيمن
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات.
وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، مُشددًا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى.


وأشار إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اللقاح أولا

ويعد هذا النفي الثاني للمجلس في أقل من أسبوعين، حيث سبق للمستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وأكد -منتصف الشهر الماضي- أن الشيشة ليست مدرجة للتقديم في المقاهي والكافيهات، ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مشيرًا إلى أنه مع قدوم فصل الشتاء قد يكون هناك قرارات أخرى بسبب انتشار الإنفلونزا الموسمية.

عقوبات الشيشة

كما حذر "سعد" أيضا من تداولها، نهاية يوليو الماضي، مؤكدا أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة مطبقة تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.

فيما تصل عقوبة المخالفين بقانون المحال العامة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حيث لا يجوز تدخين الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص.
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