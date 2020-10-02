يمارسون أعمال الدجل والشعوزة.. الداخلية تحل لغز حريق سيارتين بالرحمانية





بلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بسيارتين ملاكى بعزبة عفيفى التابعة لقرية الرحمانية دائرة المركز ، وتجمع بعض الأهالى بمكان الواقعة.





وعلى الفور إنتقل قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى وقوات الحماية المدنية ، وتبين إشتعال النيران بسيارتين ملاكى (الأولى ملك مبلط - مقيم بالجيزة ، الثانية ملك مزارع - مقيم بذات العزبة) وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون إصابات وإحتراق بعض أجزائهما .





توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص ( مزارع - مقيم بذات العزبة ) بتحريض من (7 مزارعين - جميعهم مقيمين بذات العزبة ) .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهة المتهم إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وذلك لتضرره من مالك السيارة الأولى لممارسته أعمال الدجل والشعوذة بمساعدة مالك السيارة الثانية وزوجة الأخير وتردده على مسكنهما وقيامهم بأعمال دجل لشقيقه المتزوج حديثًا والتى أضرت به وبزوجته وأنه حال مشاهدته دخول مالك السيارة الأولى لمنزل مالك السيارة الثانية قام بسكب كمية من سائل البنزين وإشعال النيران بالسيارتين فى وجود تجمع من الأهالى بتحريض من المزارعين ، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافته أيدوها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



