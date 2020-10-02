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حوادث

سقوط تاجرى مخدرات بحوزتهما ١٠٠ طربة حشيش بالإسكندرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:03 م
ضبط
ضبط
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مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 100 طربة حشيش بحوزة  تاجري مخدرات بالإسكندرية تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق

 وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة رصدت نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتقدر قيمة المضبوطات من الأقراص المخدرة بحوالى (715,000– سبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا.

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.


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