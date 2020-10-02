مصر صانعة السلام فى أفريقيا.. القاهرة تتسلم رئاسة مجلس الأمن والسلم بالاتحاد القاري.. الرئيس السيسي يتبنى مبادرة إسكات البنادق بالقارة.. والدبلوماسية المصرية تتوسط لحل الأزمة فى مناطق النزاع

مصر فى مهمة أفريقية جديدة القاهرة تتسلم رئاسة مجلس الأمن والسلم الأفريقي ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها تتصدر الأجندة المصرية الرئيس السيسي يبرز التنمية وإعادة الإعمار فى المحافل الدولية

مهمة جديدة لخدمة القارة الأفريقية والنهوض بشعوبها، و تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة حيث تسلمت مصر رئاسة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي لمدة شهر، ليكون انطلاقة جديدة من أجل العمل على رفعة القارة السمراء، وإعلاء مصلحة مواطنيها الذيين يعانون من انتشار ظاهرة الإرهاب التى تسعى لزعزة الأمن، ونهب مقدراتهم، واستغلال ثرواتهم لأهداف تخريبية.

بالتأكيد لن يخلو الحديث خلال المدة التى تتراسها مصر لـ مجلس الأمن والسلم من ملف مُكافحة الإرهاب والتطرف بأفريقيا وحول العالم، فمصر دائما تسعى لدحض الجماعات المتطرفة والعمليات الإرهابية التى تريد استنزاف ثروات الشعوب.



الإعمار ومكافحة الإرهاب.. مصر في مهمة إفريقية جديدة عبر بوابة مجلس الأمن والسلم اقرأ أيضا:

من جانبه قال السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أنه خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلًا عن عقد جلسة أخرى للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة، والذي قرره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام رئاسته للاتحاد الأفريقي، بناء على طلب القادة الأفارقة.

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إعادة الإعمار

يد تبنى وأخري تحارب الإرهاب تلك هى استراتجية مصر الداخلية والخارجية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الحديث عن محاربة الإرهاب وفى نفس يجب تحقيق التنمية والأعمال والنهوض بالشعوب، وعليه تعطى مصر أولوية هامة لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

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حل النزاعات داخل أفريقيا هى استراتجية يحملها الرئيس عبد الفتاح السيسي على كالهه منذ الوهلة الأولى من توليه الحكم فى البلاد، حيث شاركت مصر واستضافت العديد من الفاعليات الدولية التى من شأنها تعزز الاستقرار والسلام فى أفريقيا ففى عام 2019 احتضنت مصر مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 20 الى 23 فبراير، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية دور جمعية نواب العموم الأفارقة، فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها، كما تم توضيح رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتي تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما فى ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلا عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية.





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مبادرة إسكات البنادق 2020





أعد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، المبادرة التى قدمها الرئيس السيسى، بعنوان مبادرة "إسكات البنادق"، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا فى فبراير 2019، والتى تضمنت آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عام 2020.





وتستهدف مبادرة "إسكات البنادق" إلى التوصل إلى اتفاقات نهائية مع أطراف النزاعات بربوع القارة السمراء بوقف إطلاق النار، فضلا عن طرح مبادرات للحوار بين كافة الأطراف، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات ومحاربة المجاعات





ففى فبراير 2019 أكد مجلس الامن الدولي على دعمة لمبادرة إسكات البنادق وأصدر القرار 2457 بالاجماع والذي رحب فيه بتصميم الاتحاد الأفريقي على تخليص أفريقيا من النزاعات .





ورأى السيسي في كلمته في حفل الافتتاح فى فبراير 2019 أنّ "الطريق أمامنا لا يزال طويلا" في سبيل تحقيق هدف الاتحاد الأفريقي "بإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020".





خبراء الدفاع والسلامة والأمن





لم تبخل مصر بذل الجهد من أجل تحقيق السلامة والأمن فى أفريقيا، حيث استضافت مصر إجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن بالعاصمة الإدارية الجديدة (15-19 ديسمبر 2019 ) والتى عقدت ولأول مرة فى القاهرة ، بهدف توحيد القرارات بين الدول الإفريقية لإيقاف أية تهديدات أو عدائيات تواجه القارة ، وبحث قضايا السلم والأمن وتطوير القوة الأفريقية الجاهزة، وقدرتها على الانتشار السريع، لتنفيذها من قبل الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية ومنع النزاعات وادارتها وتسويتها .









الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة





استقبل الرئيس السيسي، ماريا فيرناندا اسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، جرى تم التباحث بشأن سبل تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إذ أوضح الرئيس سعي مصر لتحقيق خطوات ملموسة على مسار تحقيق أجندة أفريقيا 2063، ومبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق 2020، ومواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية 2030 في أفريقيا، واستكمال تعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية للارتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها.









مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار بعد النزاعات





تسعى مصر للتنمية وإعادة الإعمار داخل القارة الأفريقية ومن هذا المنطلق وقع وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، فى 11 ديسمبر2019، اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، و قال الرئيس السيسي عن المركز "نهدف إلى أن يكون المركز بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعي خصوصية كل دولة، وتحمي حقها في ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية "





والمركز يختص بإعادة الإعمار والتنمية الأفريقية، وتحصين الدول الأفريقية الخارجة من النزاعات والصراعات ضد أخطار الانتكاس، إلى جانب بناء قُدرات مؤسسات الدول لأداء مهامها في حماية أوطانها ترسيخا للاستقرار والسلام.









حل الأزمة فى السودان





اشاد الفريق ياسر عطا، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى الانتقالى السودانى، فى أغسطس 2019، بدور مصر فى حل الأزمة السودانية، مؤكدا أن مصر لعبت دورا محوريا فى حل الأزمة.





واستضافت مصر فى أبريل 2019، قمة إفريقية مصغرة، بحضور 13 رئيسا ومسؤلا إفريقيا؛ لمناقشة تطورات الأوضاع بالسودان، وخلصت القمة إلى مد المهلة التى أمهلها الاتحاد الإفريقى للمجلس العسكرى السودانى من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر.







مصر وليبيا

كان ولا يزال موقف مصر من الأزمة الليبية واضحا حيث أنها ترفض التدخلات الخارجية التى تسعي لزعزعة استقرار وأمن الدول الليبية الشقيقة، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت ستبق: نؤكد رفض التدخلات الخارجية فى ليبيا والتى تستهدف ثروات الشعب الليبي.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي المصري.

وكانت قد تسلمت مصر اليوم الخميس، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى لمدة شهر، وقال السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر فى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، إن مصر تتشرف خلال هذا الشهر بقيادة أعمال الجهاز الأفريقى الرئيسى المعنى بموضوعات السلم والأمن فى القارة الأفريقية.





منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة





نظمت مصر الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، فى الفترة من 12 لـ14 ديسمبر 2019، بناء على إعلان الرئيس "السيسى" خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقى، فى فبراير 2019، عن إقامة محفل دولى سنوى بأسوان لبحث سبل السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، وشارك بالمنتدى عدد من رؤساء الدول الإفريقية ورؤساء الحكومات، فضلا عن ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.





ويهدف المنتدى لتوفير منصة دائمة للحوار والتفاعل بين قادة وخبراء القارة؛ لللتمهيد لتحقيق التنمية المستدامة عبر الدعوة للاستثمار فى موارد القارة السمراء، وتطوير البنى التحتية بربوعها، وبحث سبل تحقيق السلام وحل النزاعات المسلحة بالدول الإفريقية؛ لارتباطها الوثيق بالتنمية وجذب الاستثمارات وتمويلات المؤسسات الدولية للمشاريع التنموية بالقارة.





وبحث المنتدى سبل إعادة توطين اللاجئين والنازحين قسريا، بالتعاون مع المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كما ركزت جلسات المؤتمر على آليات منع الصراعات عبر مبادرة إسكات البنادق، وآليات السلام المستدام، فضلا عن التطرق لدور المرأة الإفريقية وتمكينها، والشراكة الإفريقية مع العالم .