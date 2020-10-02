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حوادث

استجابة فورية.. الداخلية تُوفد مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومى لسيدة بمنزلها

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:02 م
الداخلية تُوفد مأمورية
الداخلية تُوفد مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومى
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مصطفى الرماح

فى لفتة إنسانية إستجاب قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لطلب إحدى المواطنات من ذوى الإحتياجات الخاصة – إعاقة حركية بشأن مساعدتها فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها مراعاةً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

 

على الفور قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية خارجية لمحل إقامة المواطنة المذكورة ، وتم عمل الإجراءات اللازمة وتصويرها وإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.

 

ولاقى ذلك إستحسانها ومن جانبها تقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة السريعة لملتمسها والجهد المبذول لاستخراج بطاقة الرقم القومى لها.

 

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 


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