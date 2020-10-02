ضبط 40 ألف كمامة طبية داخل مصنع أحذية ببورسعيد.. صور

تمكنت مباحث التموين بمديرية امن بورسعيد من ضبط 40 ألف كمامة طبية معدة للبيع داخل مصنع مجهز لإنتاج الأحذية "بدون ترخيص" وتم استغلاله فى صناعة الكمامات الطبية دون تصريح من الجهات المختصة كما تم ضبط المدير المسئول عن المصنع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.