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حوادث

الداخلية تضبط 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين و4000 قرص مخدر بمطروح والإسكندرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:49 م
الداخلية تضبط 2 كيلو
الداخلية تضبط 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن مطروح والإسكندرية من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين (عاطل ، سيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.
 

كما تم ضبط (4000 قرص لعقار الترامادول المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح ) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح .

 وبمواجهتهم إعترفوا بما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (620 ألف جنيه) تقريبًا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

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