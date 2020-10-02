عبدالحكيم عبد الناصر يتحدث عن الذكرى الـ 50 لرحيل والده على MBC مصر

يُناقش برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على " MBC مصر" "الليلة" عدد من القضايا الهامة، حيث يستضيف في الفقرة الأولي عبدالحكيم عبدالناصر للحديث عن الذكري الـ 50 لرحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.





ويستقبل البرنامج في الفقرة الثانية د. إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف ، ود. وليد هندي استشاري الطب النفسي ، وفي الفقرة الأخيرة يُستضيف البرنامج شريف عبدالمنعم نجم النادي الأهلي السابق ووليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق.



