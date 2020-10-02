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عبدالحكيم عبد الناصر يتحدث عن الذكرى الـ 50 لرحيل والده على MBC مصر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
يُناقش برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على "MBC مصر" "الليلة" عدد من القضايا الهامة، حيث يستضيف في الفقرة الأولي عبدالحكيم عبدالناصر للحديث عن الذكري الـ 50 لرحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

ويستقبل البرنامج في الفقرة الثانية د. إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، ود. وليد هندي استشاري الطب النفسي، وفي الفقرة الأخيرة يُستضيف البرنامج شريف عبدالمنعم نجم النادي الأهلي السابق ووليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق.

برنامج "الجمعة في مصر" يُقدم مُتابعة إسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام السادسة مساءً كل جمعه على الهواء.


يعرض برنامج "الجُمعة في مصر" على " MBCمصر" الساعة 6:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الجمعه 2 أكتوبر 2020 الساعة 6:00 مساءً.

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