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رياضة

ننشر أبرز بنود تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:16 م
مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن أبرز  بنود التقرير الذى بصدد تقديمه الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري خلال ٤٨ ساعة الى اتحاد الكرة.

قال المصدر ذاته إن تقرير الحكم يتضمن واقعة تعدى فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك عليه وتوجيه سباب وألفاظ بحقه إضافة إلى خلعه السماعة الخاصة به وعدم امتثاله لقرار الطرد من الملعب واستمراره لعدة دقائق داخل المستطيل الأخضر.

أشار إلى أن التقرير سوف يتضمن ايضا الواقعة التى أعقبت إطلاقه صافرة نهاية المباراة وخناقة الشوارع للاعبي المصري مع امام عاشور ووصولها إلى غرفة خلع الملابس.

أوضح أن التقرير يشمل ايضا تسجيل واقعة إطلاق السباب والاتهامات من جانب أعضاء مجلس ادارة النادى المصري بحق حكم المباراة لدى خروج طاقم التحكيم من الملعب.    
 
كان اتحاد الكرة قد قرر إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط.

ووفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة فإنه فى حال صدور أى فعل غير رياضى ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا.

أما فى حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة توقع عقوبة على اللاعب تصل للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده فى الدقيقة 36.

ولا تشمل عقوبة الإيقاف المنتظر توقيعها منع ساسي من المشاركة بصفوف فريق الزمالك فى مباراتي الرجاء المغربي بنصف نهائي دورى ابطال افريقيا وتقتصر فقط على اللقاءات المحلية. 

وتنتظر لجنة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتي وصول تقرير حكم اللقاء امين عمر تمهيدا للاطلاع على الواقعة ورفع الأمر إلى لجنة الانضباط برءاسة المستشار سيد بنداري لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال الواقعة.
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