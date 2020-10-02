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أخبار العالم

الإمارات تسجل 1181 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:47 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 1181 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة، فضلًا عن 1168 حالة شفاء.


وخلص الخبراء الذين يبحثون في إمكانية بدء تفعيل لقاح لفيروس كورونا في العالم إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عام بعد الموافقة على اول دفعة في الربيع المقبل لتوزيعه  ليشمل عموم السكان.

تم نشر تقرير من قبل الجمعية الملكية يبحث في تحديات تطوير وتقييم وتصنيع وتوزيع لقاح ، و لكن التقرير كان بمثابة صدمة للاطباء و المواطنين لأنه اشار إلى تأخر اللقاح إلى 2020 لتوزيعه على العالم بأكمله ، حسب ما ورد في صحيفة " ميرور". 

جدير بالذكر أن الحكومة اقترحت منذ فترة  إمكانية اكتشاف لقاح عامل بحلول نهاية العام، ولكن هذا لا يعني أنه في غضون شهر سيتم تطعيم الجميع ، فوصول اللقاح يتكلف مدة كبيرة من الوقت قد تصل إلى  ستة أشهر أخرى ، تسعة أشهر أو ربما سنة ، فإن اللقاح سيستغرق وقتًا طويلًا حتى بعد الموافقة عليه."

ومن المحتمل أن يبدأ  التطعيم مع الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا ثم يتم تطعيمهم في الفئات العمرية لمدة خمس سنوات بالانتقال إلى الفئة العمرية 75 إلى 80.
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