الرى: تنفيذ 2309 إزالات على النيل ومنافع الري والصرف خلال سبتمبر

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (281,275) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (2309) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال شهر سبتمبر 2020، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ () إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (208) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (130) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ (٥٥٨ ) إزالة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠ شملت (٣٧ ) إزالة بمحافظة القاهرة و( ٣٢) بمحافظة الجيزة و (٩ ) بمحافظة القليوبية و (٨٠ ) بمحافظة الغربية و (١٣ ) بمحافظة المنوفية و (٩١ ) بمحافظة البحيرة و (١٤ ) بمحافظة كفر الشيخ و (٣ ) بمحافظة الدقهلية و (٢٥ ) بمحافظة دمياط و (١٩ ) بمحافظة المنيا و (٦٣ ) بمحافظة أسيوط و(٤٧ ) بمحافظة سوهاج و(٨٦ ) بمحافظة قنا و(٢٦ ) بمحافظة الأقصر و( ١٣) بمحافظة أسوان ليكون إجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٦٢٦٠) .





من جانبه صرح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع أ زال (١٣١٧) مخالفة خلال شهر سبتمبر شملت إزالة (١٤٧) إزاله بمحافظة الغربية و (٩٨) إزالة بمحافظة القليوبية و (٢٥٤) إزالة بمحافظة المنوفية و (٣) إزالة بمحافظة دمياط و (٣) إزالة بمحافظة الاسماعيلية و (٣٥) إزالة بمحافظة الاسكندرية و (٢٥) إزالة بمحافظة الدقهلية و (١) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و (١٨٥) إزالة بمحافظة البحيرة و (٥٢) إزالة بمحافظة الجيزة و (٢١) إزالة بمحافظة القاهرة و (١١٨) إزالة بمحافظة أسوان و (٩٩) إزالة بمحافظة الشرقية و (٤٢) إزالة بمحافظة الفيوم ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري (١٤٧٠٧٦ ) إزالة.





وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري و القبلي بلغت (404) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 6 ) محافظات . وقد تضمنت تنفيذ ( 243 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الشرقية بعدد (106 ) إزالة – الدقهلية بعدد ( 125 ) إزالة – دمياط بعدد ( 3 ) إزالة- القليوبية بعدد ( 9 ) إزالة)، إلى جانب تنفيذ عدد ( 104 ) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( بنى سويف بعدد ( 104 ) إزالة ) ،بالإضافة لتنفيذ ( 57 ) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد ( 40 ) إزالة – الأقصر بعدد ( 6 ) إزالة – سوهاج بعدد ( 11 ) إزالة) .... هذا ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد (77939)





جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.



