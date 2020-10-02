افتتاح معرض أهلا مدارس في الأقصر غدا

تفتتح مديرية التموين بالأقصر، غدًا السبت، معرض "أهلًا مدارس" بأسعار مخفضة، وبسعر الجملة، بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإقامة معارض "أهلا مدارس" فى جميع مدن المحافظة.





ويقام المعرض، في الدور الثاني بمول الزهراء بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا، وصلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.





وأوضح رئيس مدينة إسنا، أن معرض "أهلا مدارس" يشمل جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية للمدارس بأسعار مخفضة بسعر المصنع لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مساهمة من الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر .





وافتتح محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر معرض " بيوت مستورة " الذي تم تنظيمه تحت رعاية محافظة الأقصر ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية ، بحضور المهندسة نورا عثمان مدير ادارة شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومصطفي عيد مدير مكتب مؤسسة مشكاة نور بالأقصر .

يقام المعرض خلف محطة السكة الحديد بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر ويحتوي علي اكثر من ٨ الاف قطعة ملابس " صيفي وشتوي " كافة المقاسات يتم منحها للمواطنين المستحقين مجانًا بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية بالأقصر وذلك في اطار الدور المجتمعي لمؤسسة مشكاة نور وضمن مبادرات " كشك اخلاق ، وبيوت مستورة " التي تنفذها المؤسسة .

