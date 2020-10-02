مهرجان البحر الأحمر السينمائي يمنح صناع الأفلام القصيرة فرصة ذهبية
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:09 م
يكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
خلال أيام عن منح مخرجى الأفلام القصيرة فرصة ذهبية لصنع أفلامهم خلال 48 ساعة فقط، ويوجه نداء إلى مخرجي ومخرجات المستقبل: هل لديك الموهبة والعزيمة لقبول تحدي صناعة فيلم في ٤٨ ساعة ؟ إنها فرصتك لإنجاز فيلم قصير في يومين فقط! .. والتفاصيل قريبا
وأعلن معمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
، عن دعم مشروع الفيلم المصري "الرصاص والخبز"، للمخرج محمد حماد، بقيمة 500 ألف دولار، ضمن مساهمتها فى مساندتها لـ السينما العربية والسعودية.
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ويعقد المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.