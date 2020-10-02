مهرجان البحر الأحمر السينمائي يمنح صناع الأفلام القصيرة فرصة ذهبية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية.





ويعقد المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.