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فن

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يمنح صناع الأفلام القصيرة فرصة ذهبية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
يكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال أيام عن منح مخرجى الأفلام القصيرة فرصة ذهبية لصنع أفلامهم خلال 48 ساعة فقط، ويوجه نداء إلى مخرجي ومخرجات المستقبل: هل لديك الموهبة والعزيمة لقبول تحدي صناعة فيلم في ٤٨ ساعة ؟ إنها فرصتك لإنجاز فيلم قصير في يومين فقط! .. والتفاصيل قريبا

وأعلن معمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن دعم مشروع الفيلم المصري "الرصاص والخبز"، للمخرج محمد حماد، بقيمة 500 ألف دولار، ضمن مساهمتها فى مساندتها لـ السينما العربية والسعودية.

وأيضا:

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية.

ويعقد المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.

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