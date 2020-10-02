داليا السواح تكتب: الرقابة المالية جسور بلا حواجز

الاقتصاد لأي دولة على مستوى العالم ينقسم إلى قطاعين هما القطاع المالي المصرفي متمثلا في البنك المركزي للدولة والقطاع المالي غير المصرفي متمثلا في الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وليقين الدولة المصرية بالعلاقة الطردية بين النظام المالي والتطور الاقتصادي فقد اهتمت في خطتها الاقتصادية باختيار قادة هذة القطاعات بمواصفات خاصة ليكون طارق عامر محافظا للبنك المركزي في أصعب الفترات التي تمر بها الدوله المصرية و الدكتور محمد عمران رئيسا لهيئة الرقابة المالية.





ففي مقالنا السابق بعنوان كشف حساب قد سردنا خطة البنك المركزي للعبور من عنق الزجاجة للاقتصاد المصري و كيف كانت رؤية سياده الرئيس علي صواب حين ولي طارق عامر محافظا للبنك ودوره الجوهري في الخطوات الاصلاحية التي تحمل مسؤليتها علي عاتقة أمام القياده المصرية رغم الظروف المحيطة حتي وصل القطاع المصرفي لتلك القوة مجددا لتصبح مصر دره الاستثمار كما يذكرها الخارج اما اليوم فقد كان واجب علينا اليوم تسليط الضوء علي الذراع الآخر للاقتصاد و هو القطاع الغير مصرفي و خصوصا أنه ليس تحت الأضواء يعمل أكثر ما يتحدث ليكون حديثنا اليوم عّن الهيئة العامة للرقابة المالية و التي تمثل الرقيب علي القطاع المالي الغير مصرفي للدوله و التي لا يعلم دورها المؤثر علي المجتمع الكثيرين .





فهيئة الرقابة المالية مقرها الرئيسي بالقرية الذكية و ما ان تصل اليها تجد شعارها نبني الجسور لا الحواجز ظاهره علي واجهة المبني و هو الشعار الذي استقر عليه رئيسها دكتور محمد عمران منذ توليه لها في الربع الثالث من ٢٠١٧ ليكون اول رئيس للبورصة يشغل منصب رئيس الرقابة المالية و لم يكن اختيار القياده المصرية له من فراغ فقد كان اول مصري يحصل علي جائزة الشخصية الاكثر تاثيرا علي مستوي اسواق المال الافريقية و تاكيدا لتلك الرؤية فقد فازت هيئة الرقابة المالية و لاول مره في تاريخها بجائزة اكثر الجهات الرقابية تطورا و ابتكارا علي مستوي القاره الافريقية في عهده .





فور توليه قرر وضع استراتيجية تنفذ علي مدار ٤ سنوات لها هدف محدد كل عام لتنتهي بفتره ولايته معلنا محاسبة نفسة و قبوله محاسبة المسؤلين له عن الاهداف التي حققها و التي لم يحالفة الحظ في تحقيقها معلنا علي الموقع الرسمي للهئية حصادها السنوي من الاهداف الموضوعه في كافة القطاعات التي تقع تحت مظله الهيئة .. و لمزيد من التوضيح اسمحوا لي ان اسرد لكم ما هي الهيئة العامة للرقابة المالية و دورها في تطوير الاقتصاد و تكاملها مع باقي القطاعات المالية لاحداث التنمية للمواطن المصري





فالمهمة الاساسية للهيئة الاشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيةكما انها تعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية . هذا و قد تركزت فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ٢٠١٧على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، خاصة وأن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.





لذلك فقد حددت الاداره العليا للهئية برئاسة دكتور محمد عمران اهداف واضحة لخطتها اهمها خلق نظام مالي غير مصرفي يساعد علي تنمية الاقتصاد و محفز في تحسين تنافسيته و جاذبيته للاستثمارات الاجنبيه كذلك الارتفاع بمستويات الشفافية و مكافحة الفساد و الاهتمام بتطوير الاسواق المالية و خلق ادوات غير تقليدية لتنميتها اضافة الي رفع درجة التوعية بالثقافة المالية و الاهتمام بالشمول المالي .





و في حقيقة الأمر كان هناك اهداف رئيسية وضعتها الهيئة نصب اعينها هو الاهتمام بالفئات المهمشة و محاوله تطوير اليات و ادوات التمويل المتناهي الصغر و الاهتمام بالتمويل الاستهلاكي و توفير الحماية التامينية للمقترضين و حمايه صغار المستثمرين في اسواق المال ليجد المواطن المصري قانون يحمية في الاسواق الغير مصرفية من خلال اصدار الهئية العامة للرقابة المالية دليل حماية المتعاملين في الاسواق الغير مصرفية و يقصد بها اسواق المال ( البورصة) و شركات التأمين و التمويل العقاري و التأجير التمويلي و التخصيم و التمويل متناهي الصغر و غيرها من الادوات التي تقع تحت مظله و رقابة الهيئة .





فالرقيب هو الحكم الذي عليه ان يجمع بين العدل و الحسم في ان واحد فهو دائما نصير للطرف الاضعف و هو المواطن دائما ما يسعي الي احداث توازن لحقوق المتعاملين في الاسواق المالية الغير مصرفية و قد كان من بين البصمات الواضحة علي سبيل المثال و ليس الحصر و التي سوف يذكرها التاريخ لرئيس الرقابه المالية اهتمامة بالمساواه بين الجنسين من خلال تمكين المراه بتمثيلها في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية ليقينه بتحقيقة العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





و لم يكتفي بذلك فقط فقد جعل اصحاب الهمم في اولوياته من خلال تفعيل لاول صناديق الاستثمار الخيرية مثل "صندوق عطاء" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم إضافة منتج جديد في التمويل متناهي الصغر “نانو فاينانس





عندما تتحدث مع الرقيب تجده دائما يتحدث بصيغة الجمع و ليست الانا مؤمنا بروح الفريق و لا يؤمن بثقافة الرجل الواحد تجده علي موقع الهيئة الرسمي شاكرا لفريقة و لكل من ساهموا معه في وضع استراتيجية الهيئة مفضلا ان يكون قائد لفريقة ليخرج افضل ما لديهم علي ان يديرهم لتحقيق ما يطلبه منهم .





في القوانين الجوهرية يلجأ الي الحوار المجتمعي ليضمن شمول كبير لكل زوايا القانون و لضمان اعلي فعالية للقرارات و القوانين الصادره متجنبا اي عوائق بها فور صدورها حريص علي تحقيق هدفها و ان تصل الي الفئة المستهدفة من تلك القانون .





ابرازنا لدور الرقيب اليوم و شخصة المؤثر علي كيان المؤسسة كان واجب علينا لنلقي الضوء علي مؤسسات الدوله و التي تعمل بمنتهي الكفاءه و الفعالية و التي تحرص علي التكامل بين باقي القطاعات لاحداث التطور و النمو الاقتصادي المرغوب فيه فالاستمرار النجاح و ضمان شموله في باقي اجهزه الدوله وجب دراسه قصص النجاح و دراسة العوامل السلبية و الايجابية المؤثره فيها . فاذا نظرت الي اكبر كيانات الدوله تقود اقتصاد الدوله البنك المركزي و الهيئة العامة للرقابه المالية ستجد دائما جملا و كلمات مشتركة تسمعها من رؤساءها فدائما ما تسمع منهم جمله تقييم و مراقبة الاداء و جمله خطط و اهداف يسعوا الي تحقيقها و هذا هو سر النجاح و اساسيات الاداره السليمة التي نود ان يحرص عليها كل مسؤلي الدوله في الاجهزه المعنية لنصل الي ما نرجو اليه.