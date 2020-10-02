مليون جنيه.. ضبط شخصين سرقا كبلات من أعمدة الكهرباء بالدقهلية





أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام شخصان فنى كهربائى "بهندسة قرى ميت غمر" - كهربائى حر ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بالاستيلاء وسرقة كمية من المهمات والكابلات الخاصة بإحدى بشركة توزيع الكهرباء والخاصة بعمليات الإحلال والتجديد ، وتخزينها داخل مخزن خاص بالثانى بدائرة مركز شرطة ميت غمر .. بقصد سرقتها والتربح من خلال بيعها.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وضبطهما ، وعُثر بمسكن أحدهما على (كميات كبيرة من المهمات والكابلات والأعمدة) تقدر قيمتها المالية بحوالى (1100000 – مليون ومائة ألف جنيه) .





وبمواجهة المتهمان اعترف الأول بالإستيلاء وسرقة المضبوطات ، وإخفائها طرف الثانى بقصد التربح منها وبيعها للمواطنين وتجار الخردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم السرقة والإستيلاء على المال العام.