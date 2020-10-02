ضبط 392 كرتونة سجائر مهربة جمركيا بحوزة شخصين بأسيوط

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من ضبط (392 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 500 علبة سجائر مختلفة الأنواع ، بدون فواتير أو مستندات تدل على سداد الرسوم الجمركية) ، محملة بسيارة يستقلها شخصان (سائق ، وآخر صاحب مكتب توزيع قطع غيار – مقيمان بمحافظة أسيوط) .





وبمواجهتهما أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد نقلها من محافظة الوادى الجديد إلى محافظة أسيوط مقابل حصولهما على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط مالك الحمولة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط السلع المهربة جمركيًا مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق.