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حوادث

ضبط 392 كرتونة سجائر مهربة جمركيا بحوزة شخصين بأسيوط

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:58 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من ضبط (392 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 500 علبة سجائر مختلفة الأنواع ، بدون فواتير أو مستندات تدل على سداد الرسوم الجمركية) ، محملة بسيارة يستقلها شخصان (سائق ، وآخر صاحب مكتب توزيع قطع غيار – مقيمان بمحافظة أسيوط) .

وبمواجهتهما أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد نقلها من محافظة الوادى الجديد إلى محافظة أسيوط مقابل حصولهما على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط مالك الحمولة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط السلع المهربة جمركيًا مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة.

فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد. 

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