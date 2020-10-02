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أستاذ علوم سياسية: إصابة ترامب بـ كورونا تؤثر بالسلب على الانتخابات الأمريكية.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:02 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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نورهان رأفت
قال الدكتور علي مسعود ، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن خبر إصابة الرئيس ترامب وزوجته بكورونا، كان له تأثير مباشر على مؤشرات أسواق المال بالولايات المتحدة بشكل سلبي.

وأوضح الدكتور علي مسعود ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن التأثير السلبي على مؤشرات أسواق المال العالمية ، مؤقتة ، وتعرف بـ "الصدمة" في السوق الاقتصادي .

ولفت "مسعود" ، إلي أن أسواق النفط ، كان لها نصيب في التأثير السلبي لإصابة الرئيس الأمريكي ، وخاصة أنها فترة سباق انتخابي قريب بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار "مسعود" ، إلى أن إصابة ترامب ستصب في مصلحة الجمهوريين ، لافتا إلى أن الناخب من طبيعته أن يتعاطف مع المريض، مؤكدا أن إصابة ترامب ستؤثر بالسلب على الانتخابات من الناحيتين .

وأكد "مسعود" ، أن الخبر يترتب عليه تأثير مباشر على الدعاية الانتخابية للجمهوريين ، متوقفة على الاستغلال الصحيح لإصابة ترامب وزوجته لصالحهم ، لافتا إلى أنه في حالة تمكن المرض من ترامب بسبب كبر سنه ، فإن نائب الرئيس يتولى حكم البلاد ، كما أن الوضع سيكون أكثر تعقيدا .
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