عميدة ألسن عين شمس تكشف استعدادات العام الدراسي الجديد.. تقسيم الطلاب لمجموعات لضمان التباعد الاجتماعي.. رفع المقررات على منصة إلكترونية.. وتوفير فرص عمل للخريجين

* إتاحة امكانية عقد لقاء مباشر بين الطالب و عضو هيئة التدريس للرد على استفسارات الطلاب

* رفع حالة التأهب القصوى في عيادة الكلية و التأكيد على تواجد الأطقم الطبية بالكامل للتعامل مع أي طوارئ









أجرى موقع صدى البلد الاخباري، حوارا مع الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس ، للكشف عن تفاصيل استعدادات الكلية لـ العام الدراسي الجديد ، والتعرف على أحدث الاجراءات والبرامج الدراسية المطبقة في الكلية وجهود تطبيق نظام التعليم الهجين.





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ماذا عن خطتكم لحضور الطلاب في العام الدراسي الجديد؟

تم تقسيم الطلاب الي مجموعات، وذلك لتقليل اعداد الطلابتطبيقا لقواعد التباعد الإجتماعي، كذلك تم إتخاذ إجراءات لتخفيض ايام التعليم المباشر داخل حرم الكلية الي ثلاث ايام وثلاث ايام اخرين عبر التعليم عن بعد، وفق توجيهات وزارتى التعليم العالي و الصحة وذلك بالتناوب بين فرق الطلاب.





وهل لديكم مقررات إلكترونية ؟

بالفعل استطاعت الكلية رفع مقررات العام الدراسي عبر منصة إلكترونية وفقا لمقاييس الجودة، بالإضافة الى إتاحة امكانية عقد لقاء مباشر بين الطالب و عضو هيئة التدريس بمكاتبهم للرد من خلال الساعات المكتبية و ساعات الارشاد الأكاديمى للرد على استفسارات الطلاب.





ما الخطوات الاحترازية في ظل استمرار فيروس كورونا؟

اتخذنا الاجراءات الاحترازية وضبط قواعد التباعد الإجتماعي لطلاب الفرقة الرابعة خلال إجرائهم لإمتحانات نهاية العام الدراسي الماضي، وهي نفس الإجراءات المزمع تطبيقها خلال العام الدراسي القادم ، من حيث الحفاظ علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لجميع الطلاب والعاملين، وتقليل اعداد الطلاب داخل القاعات الى جانب الإستعداد لعملية التعليم الهجين، بالإضافة إلى رفع حالة التأهب القصوى في عيادة الكلية والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية بالكامل للتعامل مع أي طوارئ.





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وكيف تم تدريب اعضاء هيئة التدريس على تطبيق نظام التعليم الهجين؟

إتخذت كلية الألسن بجامعة عين شمس، سلسلة من الخطوات الإستباقية في عملية الإستعدادات للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث أنه في اطار خطة التعليم الهجين التي تطبيقها في الكلية فى ضوء توجيهات الجامعة، إنتهت وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية من المرحلة الأولى للدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة علي انتاج المقررات الاليكترونية علي منصة كلية الالسن، و التى تركزت خلالها تنظيم سلسلة من الدورات وورش العمل علي اعداد مدربين من أقسام الكلية المختلفة وعددهم ٦٠ مدرب، خلال الفترة من ٢١ اغسطس وحتي الاول من سبتمبر الجاري، بعدها توالت التدريبات وورش العمل داخل الاقسام لتدريب السادة اعضاء هيئة التدريس علي انتاج المقررات.





وركزت الدورات التدريبية علي الأدوات الرئيسية المستخدمة في بناء المقرر الإلكتروني وتقنيتها مثل أنشطة التعلم التكيفي والأنشطة التفاعلية وأنشطة العمل الجماعي داخل المقررات المختلفة، و تضمنت ورش العمل أيضا التدريب علي بناء بنوك اسئلة بالمعايير القياسية داخل كل مقرر والتعرف علي الانماط المختلفة وتقنياتها.









كيف يمكن تدريب الطلاب علي استخدام المنصات الالكترونية للتعلم عن بعد؟





بالنسبة للطلاب الجدد سيتم التعامل معهم وتدريبهم خلال المحاضرات بحرم الكلية ، كما سيتم التعامل مع الطلاب غير المتوفر لديهم الانترنت واجهزة الكمبيوتر لمساعدتهم من خلال الكلية.





ما هي طبيعة مشروعات التخرج وكيف يتم العمل مع الدولة لتنفيذها علي ارض الواقع؟

نحن لدينا مادة اسمها (قاعة البحث ) هي بمثابة مشروع التخرج للفرقة الرابعة ، يتم ربط هذه المادة بالموضوعات الهامة في التخصص أو برؤية الدولة بشكل عام ، وذلك لمساعدة الطلاب في ربط ابحاثهم بالمتطلبات المجتمعية، وذلك فى إطار خطة زمنية محددة لتسليم الموضوعات المطلوبة من الطلاب.





ما دور كلية الالسن في مشروع محو الامية ؟

دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية دعوة لطلاب الفرق الأولى و الثانية و الثالثة بالكلية، للإشتراك في فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة.





وكانت كلية الألسن بجامعة عين شمس، من أوائل الكليات بالجامعة التى أعلنت منذ عام ٢٠١٥، أنها خالية من الأمية، ويعد محو الأمية من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية و الصحة و التعليم، كما ان كلية الألسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، فى تنوير المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدورات التدريبية التي دشتنها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة و الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، ولا تألوا جهدًا فى تسخير كل إمكانياتها التعليمية والبحثية في حى قضايا المجتمع المصري و المساهمة في تنميته، وشددت على أن العمل المجتمعي خارج أسوار الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.





هل مشاركة الطلاب في محو الامية امرا اختياريا ؟ وما هي آلية تنفيذه ؟

المشروع ضرورة قومية وليس إختياري للطلاب، و شرطًا من شروط التخرج، فهذا المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على الأقل لكل طالب، كما سيحصل الطالب على مكافأة مالية عن كل أمي ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.





هل تهتم الكلية بتوفير فرص عمل للخرجين ؟

نعم ، فنحن لدينا وحدة متابعة الخرجين وبها قاعدة بيانات للخرجين، وبالفعل تطلب الشركات بيانات الطلاب بشكل دوري للعمل او التدريب وايضا للطلاب المكفوفين علي مستوي عدد من الشركات.





من وجة نظركم.. هل التعليم الهجين افضل من التعليم المباشر المتعارف عليه ؟

لا شك أنه لا شئ يضاهي اهمية التعليم المباشر بالنسبة لتعليم اللغات، ولكن نظرا لأهمية تطبيق آليات عملية التعليم الهجين خلال الفترة القادمة للظروف التي نمر بها بسبب فيروس كورونا ، فستعمل الكلية على تطبيقه بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، وبالفعل قامت إدارة الكلية بتقسيم العملية التعليمية بنسبة 50٪ حضور الطالب داخل الكلية و 50% أون لاين.





ماذا عن أحدث الاقسام في كلية الالسن ؟

اسسنا قسمي الكوري والقسم الياباني بالتعاون مع السفارات الكورية واليابانية، واخيرا في اغسطس 2019 تم تأسيس قسم اللغة البرتغالية تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وبالفعل امدنا الجانب البرتغالي بعدد من المدرسين لمساعدتنا ، وحين تم الاعلان عن افتتاح القسم وجدنا عدد فوق المتوقع من الطلاب للالتحاق به، ولكننا نلتزم بعدد معين وفق قدرات البنية التحية للقسم.





هل هناك اي مشروعات جديدة تعمل عليها كلية الألسن حاليا ؟

بالفعل لدينا مشاريع داخلية، حيث تستعد الكلية لافتتاح عدد من قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لإستقبال طلاب الساعات المعتمدة للدراسة بها .





ماذا عن تفاصيل البرامج الدراسية المقدمة لطلاب الساعات المعتمدة في الكلية ؟

الكلية بها 4 برامج للساعات المعتمدة تتيحها في العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، وهي: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية، برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية، برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية بالإضافة لبرنامج الترجمة و اللغة العربية لغير الناطقين بها.





وتقدم كلية الألسن بجامعة عين شمس، برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.





كم عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الليسانس في الترجمة المتخصصة ؟

تبلغ عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الليسانس في الترجمة المتخصصة 144 ساعة مقسمة على أربع سنوات ، وتشتمل المقررات الدراسية على مقررات جامعة تهدف إلى توسيع مدارك وثقافة الطالب في مختلف النواحي المعرفية، ومقررات كلية تهدف إلى تنمية معارف الطالب في اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، ومقررات تخصص تحدد في السنوات الدراسية المختلفة وفقا لأسس علمية وموضوعية.





في النهاية .. ما هي النصائح التي تقديمها للطلاب قبل العام الدراسي الجديد ؟

ابذللوا اقصي الجهد للتفوق و التميز ، و على الطالب أن يعي أن الشروط التى يتم وضعها للقبول بأقسام الكلية تأتى لخدمة مصلحة الطالب في المقام الأول، و على الطالب ايضا أن يتقبل القسم الذي تم توجيهه إليه بمعرفة آليات التنسيق الداخلي للأقسام بالكلية ، و السعي إلي تطوير اللغتين الأولى و الثانية ليحقق الإبداع من خلالهما ، ليستخدمهما في سوق العمل بشكل إحترافي بعد التخرج.