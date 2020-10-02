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حوادث

ضبط شخصين بالدقهلية استوليا على كابلات وأعمدة كهربائية بـ مليون جنيه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:52 م
كابلات كهرباء
كابلات كهرباء
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همت الحسينى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين بمركز ميت غمر لاستيلائهما على كميات من الكابلات والأعمدة الكهربائية تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات اكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بقيام شخصان " فنى كهربائى "بهندسة قرى ميت غمر"  و كهربائى حر ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بالإستيلاء وسرقة كمية من المهمات والكابلات الخاصة بإحدى بشركة توزيع الكهرباء والخاصة بعمليات الإحلال والتجديد ، وتخزينها داخل مخزن خاص بالثانى بدائرة مركز شرطة ميت غمر بقصد سرقتها والتربح من خلال بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام  تم إستهدافهما وضبطهما ، وعُثر بمسكن أحدهما على (كميات كبيرة من المهمات والكابلات والأعمدة)  تقدر قيمتها المالية بحوالى 1100000 جنيه " مليون ومائة ألف جنيه " .

وبمواجهة المتهمان إعترف الأول بالإستيلاء وسرقة المضبوطات ، وإخفائها طرف الثانى بقصد التربح منها وبيعها للمواطنين وتجار الخردة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.
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