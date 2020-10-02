AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قبل ما تشتري.. نصائح للتعامل مع السيارة الأوتوماتيك

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:27 م
السيارات الاوتوماتيك
السيارات الاوتوماتيك
Advertisements
أماني نوار
أغلب السائقين الجدد يسعون إلى قيادة السيارة الاوتوماتيك نظرا لسهولة استخدامها من جهة، وتأمينها للراحلة المطلوبة في الرحلات الطويلة أو أثناء زحمة السيارة داخل المدن.

ولكن قبل أن تفكر في شراء سيارة أوتوماتيك عليك أن الحصول على اكبر قدر من المعلومات الخاصة بالسيارات الاوتوماتيك للحفاظ عليها .

-يجب تبديل ناقل الحركة إلى وضع P بسلاسة وهدوء فقط عندما تتوقف السيارة بالكامل، حتى تتجنب المشاكل، إذ قد يتلف دبوس التأمين حال تحريك عصا الترس في حالة الحركة .

-انتبه من خطورة ركن السيارة، حيث يميل السائق عادة إلى تغيير التروس سريعا وتباعا من D إلى R أو العكس بينما لاتزال السيارة تتحرك .

-  حاول الا تضع ناقل الحركة على N أثناء التوقف لانه يساهم في ترشيد استهلاك الوقود ، وفي حين ذلك الامر قد يكون صحيحا من الأفضل عدم اللجوء إلى هذه العادة .

-يجب استخدام الفرامل العادية لإيقاف السيارة كليا قبل رفع فرامل اليد لأعلى مستوى ممكن لتثبيتها ، على أن لا يتم المبالغة بذلك من أجل تأمين سهولة إعادته إلى وضعه الطبيعي .

– لا يجب أن ينخفض زيت ناقل الحركة عن مستواه الطبيعي، ومن المهم تبديله كل 150 ألف كيلومتر.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الطريقة الصحيحة لركن السيارة الأوتوماتيك على منحدر

أضرار التعشيق الخاطئ للفتيس المانيوال على السيارة

احترس.. أخطاء كبيرة يرتكبها السائقون تدمر الفتيس الأوتوماتيك والمانيوال

خطوات قيادة سيارة أوتوماتيك ..تعرف عليها

عيوب الفتيس الأوتوماتيك وكيفية قياس الزيت

أسباب تلف فتيس السيارة الأوتوماتيك وكيفية صيانته

ترشيحاتنا

مصدر باتحاد الكرة: معاقبة فرجاني ساسي وفقا للمادة ٢٢ في لائحة الانضباط

الملعب يفضح رضا عبدالعال.. وينهي أسطورة جوارديولا العرب

تخفيض تذاكر المواصلات لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه بالقانون الجديد

حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان درة في أحدث جلسة تصوير

العمر مجرد رقم.. لاعب كرة قدم عمره 80 عاما يعلن اعتزاله بمباراة أخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل