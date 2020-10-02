قبل ما تشتري.. نصائح للتعامل مع السيارة الأوتوماتيك

-يجب تبديل ناقل الحركة إلى وضع P بسلاسة وهدوء فقط عندما تتوقف السيارة بالكامل، حتى تتجنب المشاكل، إذ قد يتلف دبوس التأمين حال تحريك عصا الترس في حالة الحركة .





-انتبه من خطورة ركن السيارة، حيث يميل السائق عادة إلى تغيير التروس سريعا وتباعا من D إلى R أو العكس بينما لاتزال السيارة تتحرك .





أغلب السائقين الجدد يسعون إلى قيادة السيارة الاوتوماتيك نظرا لسهولة استخدامها من جهة، وتأمينها للراحلة المطلوبة في الرحلات الطويلة أو أثناء زحمة السيارة داخل المدن.ولكن قبل أن تفكر في شراء سيارة أوتوماتيك عليك أن الحصول على اكبر قدر من المعلومات الخاصة بالسيارات الاوتوماتيك للحفاظ عليها .- حاول الا تضع ناقل الحركة على N أثناء التوقف لانه يساهم في ترشيد استهلاك الوقود ، وفي حين ذلك الامر قد يكون صحيحا من الأفضل عدم اللجوء إلى هذه العادة .-يجب استخدام الفرامل العادية لإيقاف السيارة كليا قبل رفع فرامل اليد لأعلى مستوى ممكن لتثبيتها ، على أن لا يتم المبالغة بذلك من أجل تأمين سهولة إعادته إلى وضعه الطبيعي .– لا يجب أن ينخفض زيت ناقل الحركة عن مستواه الطبيعي، ومن المهم تبديله كل 150 ألف كيلومتر.