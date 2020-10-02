وكيل أوقاف السويس: الوطنية الحقيقية فن صناعة الحياة وعمارة الكون

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء فى المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان "متطلبات الولاء والانتماء للوطن" وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثه من منبر مسجد الرحمن بالموشي التابع لإدارة أوقاف فيصل مشيرآ ان حب الوطن والانتماء اليه قيمة إسلامية أصيلة وفطرة جبلت عليها الطباع السليمة وأمر يوجبه الشرع الحنيف وتفرضه الوطنيه المخلصة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم اروع الأمثلة في حب الوطن والانتماء له في قوله صلي الله عليه وسلم لمكة : ما اطيبكِ من بلدةٍ وأحبك الي ولولا أن قومك اخرجوني منك ما خرجت .





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي في خطبته ان الولاء للوطن والانتماء له يحتم علي الإنسان أن يكون صادقا في أعماله لا يكذب وطنه ولا يخون اهله ولا يغشهم ولا يخدعهم ولا يتآمر عليهم ولا يبيع قضاياهم بأي ثمن ، فالوطنية الحقيقية بناء لا هدم ، إعمار لا تخريب ، إن الوطنية الحقيقية فن صناعة الحياة وعمارة الكون لا فن صناعة الموت والفساد والإفساد حيث يقول سبحانه وتعالى " هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها " ويقول سبحانه و تعالى " ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها " ...









وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الولاء والانتماء للوطن يظهر أثره في احترام علم الدولة وشعارها وقائدها ورموزها وجيشها وشرطتها وسائر مؤسساتها الوطنيه كما يتجسد عمليا من خلال الأعمال التي من شأنها رقيه واستقراره ، فحب الوطن وحسن الإنتماء إليه والولاء له والحرص علي رفعة شأنه يحمل صاحبه أمانة ومسئولية تجعله يتفاني _ بل ينصهر _ ليرفع راية بلده عاليآ كل في مجاله وميدانه ..



