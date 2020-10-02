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رياضة

مستقبله بيد زوجته .. الوجه الآخر لموسيمانى مدرب الأهلي الجديد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:49 م
موسيماني
موسيماني
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عبدالله هشام
أعلن النادي الأهلي تعيين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق صن داونز السابق في منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بعد رحيل السويسري رينيه فايلر . 

وكان أحد أسباب رحيل المدير الفني السويسري رينيه فايلر رغبته في العودة الي زوجته وأولاده ليكون بالقرب منهم الأمر الذي جعل جماهير الأهلي تلقي نظرة على حياة موسيماني الشخصية بعد التعاقد معه. 

ونعرض لكم الوجه الآخر من المدرب الأفريقي الأول بالنادي الأهلي : 

يمتلك مدرب الأهلي الجديد علاقة قوية مع زوجته حيث إنها أيضا وكيلة أعماله ولدية ولدان وبنت ويبدو ان العلاقة بينهم مترابطة للغاية حيث انه يشارك باستمرار صورته مع عائلته مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمونه له . 

لعب موسيماني لعديد من الأندية ابرزها لجومو كوزموس  و ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا، وكل من هايلاندرز في زيمبابوي، وريتا بيرلار في بلجيكا، والسد في قطر.

شارك موسيماني مع منتخب جنوب افريقيا في أربعة مباريات دولية فقط وسجل هدف وحيد وكان يلعب في مركز خط الوسط ,

بدء موسيمني مشواره التدريبي كمدير فني مساعد بمنتخب جنوب افريقيا خلال الفترة من 2006 - 2010، ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الأول في 2010 ورحل في 2012 بعد الفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

وفي عام 2012 تولى مهمة تدريب فريق صن داونز لـ يلمع اسمه من جديد ويحقق 10 لقب ابرزهم بطولة دورى ابطال افريقيا 2016 علي حساب الزمالك . 
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