بعد توقف 7 شهور.. وصول أول رحلتي طيران من فرنسا لـ الغردقة ومرسى علم

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الجمعة، أنه من المقرر وصول أول رحلتي طيران من مطار العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينتي الغردقة و مرسى علم غدًا السبت.

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن هاتين الرحلتين تعدان أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران في مصر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لفت اللواء عمرو حنفى إلى أن رحلات الطيران القادمة من باريس إلى مدينتي الغردقة و مرسى علم ستستمر بطريقة منتظمة كل يوم سبت من كل أسبوع.

أوضح المحافظ أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، وإجراء تحليل pcr للسياح والوافدين من الخارج غير الحاملين له من بلادهم.

واشار اللواء عمرو حنفى إلى أنه من المقرر وصول 255 سائحا فرنسيا إلى مطاري الغردقة و مرسى علم الدوليين.