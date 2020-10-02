رئيس الوزراء الإيطالي يطالب تركيا بتجنب انتهاك القانون الدولي





طالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تركيا بالامتناع عن انتهاك القانون الدولي، مشيرًا إلى أن المجلس الأوروبي سيعود لتقييم العلاقات مع أنقرة في شهر ديسمبر المقبل.

وقال كونتي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم /الجمعة/ - "توصلنا إلى بعض النتائج التي تتعلق بالتوترات في شرق البحر المتوسط، وندعو أنقرة إلى الامتناع عن الاستفزازات أو انتهاكات القانون الدولي".



