بعد اختفائها.. يوتيوب يعيد ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي آيفون

قدم موقع مشاركة الفيديوهات الشهير يوتيوب YouTube ، مرة أخرى دعما لوضع الصورة في صورة picture-in-picture، داخل نظام التشغيل الجديد من آبل iOS 14، وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.





وكانت خاصية صورة في صورة قد اختفت بشكل غامض خلال الشهر الماضي من هواتف آيفون ، وبعد إطلاق الجيل الرابع عشر من نظام تشغيل آبل، أتاح يوتيوب الميزة مرة أخرى في كل من متصفح سفاري Safari ومتصفحات الجهات الخارجية مثل Chrome أو Firefox.





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ومن خلال ميزة صورة في صور يمكن لمستخدمي هواتف آيفون، مشاهدة مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة، أو الضغط على رمز صورة داخل صورة الصغير في الجزء العلوي الأيسر من الواجهة.





وتمكنك ميزة صورة داخل صورة PiP، من تصغير نافذة تشغيل الفيديو الحالية في المتصفح، وجعلها عائمة فوق التطبيقات الأخرى حتي تتمكن من متابعة مشاهدة الفيديو أثناء التراسل مع أصدقائك.





وقد تمت إضافة دعم صورة داخل صورة على مستوى نظام التشغيل كميزة جديدة في iOS 14 ، ولكن بعد ذلك بوقت قصير توقفت الخاصية عن العمل على موقع يوتيوب لمستخدمي آيفون، ولكنها استمرت في العمل للمستخدمين الذين يشتركون في خدمة YouTube Premium.





وبينما تعمل ميزة "صورة داخل صورة" الآن في متصفحات هواتف آيفون، ولكنها غير متوفرة في تطبيق يوتيوب نفسه، حيث يشير موقع MacRumors ، إلى أن الميزة لم يتم دعمها مطلقا في تطبيق الهاتف المحمول، حيث يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية فقط على التطبيق.