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أخبار البلد

برقية رسمية.. المصري للغرف السياحية يوجه رسالة مهمة للحكومة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أرسل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برقية رسمية لرئيس الجمهورية أعربوا فيها عن عظيم امتنانهم وتقديرهم للرعاية التي تلقاها السياحة المصرية من القيادة السياسية والتي وصفتها برقيتهم بانها الوقود الدافع لاستمرارهم والتأكيد على عهدهم ببذل قصارى جهدهم واضعين نصب أعينهم مكانة مصر السياحية و الحفاظ على العمالة الماهرة والمدربة.

وأشاد المجلس بإنجازات القيادة السياسية ودورها في خلق واقع مشرف وصورة جديدة تضع مصر في مصاف الدول الكبرى في كافة المجالات ولاسيما سياحيا.

كما ارسل المجلس برقية شكر و تقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤكدين ان تضافر جهود كافة الوزارات و المؤسسات المصرية لمساندة القطاع السياحي لتخطي تداعيات أزمة انتشار جائحة كورونا في العالم و القرارات المساندة للقطاع السياحي و المتخذة تعد غير مسبوقة في تاريخ السياحة المصرية مؤكدين على التزامهم بالحفاظ على العمالة المصرية آملين في سرعة عودة السياحة والعمل على تعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي عقد مساء أول أمس بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار الذي أطلع المجلس على المبادرات و القرارت التي اتخذها مجلس الوزراء لمساندة القطاع لتخطي الأزمة الحالية مؤكدا ان الأولوية لدى القيادة السياسية و الحكومة المصرية هي الحفاظ على العمالة المصرية و على مكانة مصر السياحية و الاستثمارات القائمة في هذا القطاع مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي و الخاص من خلال مؤسساته الشرعية لوضع السياسات الترويحية و الخطط السياحية  التي من شأنها عودة الحركة السياحية من الأسواق المختلفة.

وأشار إلى نتائج المباحثات التي قام بها مؤخرا مع الوزراء و الجهات الدولية بعدد من الدول و الأسواق المستهدفة و التي تبشر بمزيد من الحركة السياحية. كما اشاد الدكتور خالد العناني بالتزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية و الوقائية وفقا للمعايير العالمية و التي لمسها شخصيا خلال جولاته الميدانية في مختلف المدن السياحية.

كان مجلس الوزراء في جلسته أول أمس الأربعاء قد أتخذ عددا من القرارات الجديدة إستجابة لطلبات القطاع السياحى و التى قام وزير السياحة و الآثار بعرضها على مجلس الوزراء على النحو التالى:
•استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات بالمحافظات السياحية.
•استمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق اعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل و حتى 31 ديسمبر 2020.
•تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020.
•تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع حتى 31 ديسمبر 2020.
•إرجاء سداد المديونيات المستحق دفعها على المنشآت الفندقية والسياحية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا.
•التأكيد على قرار مجلس الوزراء الصادر في الجلسة رقم 72 المنعقدة بتاريخ 1 يناير 2020 بعدم توقيع الحجز الإدارى على المنشآت الفندقية و السياحية المتعثرة لمدة عام.
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