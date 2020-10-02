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محافظات

استئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بالبحيرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:10 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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أسماء الجنبيهى

قرر اللواء  هشام آمنة محافظ البحيرة، السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب والإنشاءات للمبانى والعقارات، والتى سبق لها الحصول على ترخيص البناء حتى أربعة أدوار فقط، تبدأ من الدور الأرضى حتى ٣ أدوار علوى،  لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.


وأكد المحافظ، أن هذا القرار بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء.


أوضح "آمنه"، أن تم تكليف رؤساء الوحدات المحليه لمراكز ومدن المحافظة بإعداد حصر لتراخيص المبانى التى تم وقفها خلال فترة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا موضحا فيه الموقف التنفيذي والإنشائى للأعمال المنفذة لكل رخصة على حدة.


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وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا الى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروعا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منة، والجاري تنفيذه في المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.

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