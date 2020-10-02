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اقتصاد

بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.. مصر للألومنيوم تخسر 1.6 مليار جنيه خلال 2020/2019

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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علياء فوزى
حققت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام خسارة 1.638 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق (2018-2019).

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وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن تراجع إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وحددت الشركة اسباب الخسارة منها زيادة عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن، وانخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي.

واقترح المجلس استخدام 1.67 مليار جنيه لتغطية الخسائر، من رصيد الأرباح المرحلة والاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي على التوالي.

وكانت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري حققت خسائر بلغت 1.019 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 715.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 5.57 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.94 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



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