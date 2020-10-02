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حوادث

سيولة مرورية وهدوء في شوارع وميادين الجيزة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:45 م
ميادين الجيزة
ميادين الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تشهد شوارع وميادين محافظة الجيزة انسيابا مروريا تام في الفترة الصباحية اليوم الجمعة، حيث تستقر الحالة المرورية على كافة شوارع وميادين المحافظة وسط سيولة مرورية.

ويشهد محور صفط اللبن انسياب في حركة المرور بالاتجاهين من الطريق الدائري وحتى مناطق جامعة القاهرة والعكس.

كما تستقر الحالة المرورية على محور ٢٦ يوليو بمناطق ميدان لبنان وميت عقبة حتى مناطق سفنكس.

وتستقر الحركة المرورية على ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة ومناطق الدقي والمهندسين.

كذلك تستقر الحالة المرورية في شارعي الهرم وفيصل ومناطق ميدان الجيزة وشارع مراد ومناطق المنيب.

ويشهد كورنيش النيل استقرار في الحركة المرورية على مناطق البحر الأعظم والدقي والعجوزة والكيت كات والوراق.

وتشن اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

كما تكثف الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



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