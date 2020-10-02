سيولة مرورية وهدوء في شوارع وميادين الجيزة

تشهد شوارع وميادين محافظة الجيزة انسيابا مروريا تام في الفترة الصباحية اليوم الجمعة، حيث تستقر الحالة المرورية على كافة شوارع وميادين المحافظة وسط سيولة مرورية.





ويشهد محور صفط اللبن انسياب في حركة المرور بالاتجاهين من الطريق الدائري وحتى مناطق جامعة القاهرة والعكس.





كما تستقر الحالة المرورية على محور ٢٦ يوليو بمناطق ميدان لبنان وميت عقبة حتى مناطق سفنكس.





وتستقر الحركة المرورية على ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة ومناطق الدقي والمهندسين.





كذلك تستقر الحالة المرورية في شارعي الهرم وفيصل ومناطق ميدان الجيزة وشارع مراد ومناطق المنيب.





ويشهد كورنيش النيل استقرار في الحركة المرورية على مناطق البحر الأعظم والدقي والعجوزة والكيت كات والوراق.