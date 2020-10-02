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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. سيولة مرورية على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:43 م
حالة الطريق الدائري
حالة الطريق الدائري
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أحمد مهدي
استعرضت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الجمعة على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية. 

وأشارت المصادر إلي استقرار الحركة المرورية على الطريق الدائري بكامل قطاعاته بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وتستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق القاهرة الجديدة والمعادي وكورنيش النيل، ومناطق المنيب والكونيسة والمريوطية حتى وصلة أكتوبر.

كما تستقر الحركة المرورية على الطريق بمناطق صفط اللبن وامبابة والوراق ومسطرد حتى مناطق المرج والسلام.

ويشهد محور ٢٦ يوليو استقرار في الحالة المرورية بالاتجاهين في القادم والمتجه من مناطق ميدان لبنان الي الشيخ زايد والعكس.

وتستقر حركة المرور على محور روض الفرج ومحور الضبعة بالاتجاهين، مع استقرار المرور على الطريق الدائري الإقليمي.

كذلك تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي، وطرق البحر الأحمر الصحراوية، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتكثف الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

كما تشن اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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