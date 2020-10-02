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أخبار البلد

مصر للطيران تسير غدا 54 رحلة لنقل نحو 5700 راكب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران غدا /السبت/ 54 رحلة لنقل نحو 5700 راكب.

وتسير الشركة رحلة واحدة إلى كل من أمستردام وأثينا ومدريد وباريس وكوبنهاجن وروما وأديس أبابا وفرانكفورت ولندن وميونخ وميلانو وبرلين والخرطوم والشارقة وبغداد وبيروت والمنامة ونيويورك ودار السلام وتونس والمدينة المنورة وفيينا وجنيف وإسطنبول ولاجوس وأبوجا وموسكو وأبوظبي.

كما تسير الشركة ثلاث رحلات إلى كل من دبي جدة ورحلتين إلى كل من الرياض والدمام.

استقبل مطار القاهرة الدولي،  الطائرة الثانية عشر و الأخيرة من طراز  A220-300  بحروف تسجيل SU-GFI والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من أجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعًا وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، انه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصري الذي يخدم مصر خلال السنوات ال20 المقبلة نموًا بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل  وطائرات الممر الواحد .

وتسير الشركة أيضا تسع رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلى الغردقة ورحلتين إلى كل من شرم الشيخ والأقصر ورحلة واحدة إلى كل من أسوان وطابا بالإضافة إلى أربع رحلات شحن جوي.
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