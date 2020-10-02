حوادث الغرق مسلسل لا ينتهي .. غرق صبي بسيدي كرير غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية ، اليوم الجمعة، من انتشال جثة صبي، لقي مصرعه غرقًا بأحد شواطئ سيدي كرير، غرب محافظة الإسكندرية.









وقد تلقي قسم شرطة العامرية بلاغا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حول غرق شخص بشاطئ سيدي كرير بعد نزوله الشاطئ المغلق ومخالفته التعليمات.









توجهت قوة من قسم العامرية بصحبه قوات الإنقاذ النهرى، وتبين غرق محمود محمد إبراهيم أبو العلا، ١٦ عام، من قرية الرابعه ابيس بالإسكندرية





وقامت قوات الإنقاذ النهري بإنتشال الجثة، وتم نقلها للمشرحة تمهيدا لتسليمها لأسرتها.





وذكرت الإدارة المركزية إن الغريق نزل إلى شاطئ البحر مخالفًا لتعليمات غلق الشواطئ، التي قررها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحه كورونا المستجد.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم الجثة لذويها.





وشهدj شواطئ غرب الإسكندرية حوادث غرق متعددة، رغم قرار غلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا، كان أبرزها حادث شاطئ النخيل الذي أودى بحياة 12 شخصًا في يوليو الماضي، وحادث شاطئ الصفا بأبوتلات، الذي أسفر عن غرق 4 أشخاص.



