مدرب لياقة بدنية يبتكر طرقا للتخسيس وأسلوب حياة صحي.. فيديو

فى يوم يبدأ بممارسة الرياضة من منزله وبعدها يحضر وجبته الأولى والتى يعد الشوفان العنصر الأساسي فيها ويستكمل يومه بإرتداء الملابس الخاصة بركوب الدراجات ويسوق درجاته إلى العمل الذى يبعد مسافة نصف ساعة عن المنزل وفى هذه المسافة يمارس تمرين لقدمه، حين وصوله للعمل يقوم بتمرين على الملاكمة واللياقة البدنية ورياضة ال mma.





وبعد الانتهاء من العمل يركب محمد حضرى مدرب اللياقة البدنية ولاعب الملاكمة العالمى الذى يقطن بالسلام درجاته مرة أخرى ويعود لتحضير وجبته الثانيه والتى يعد البروتين اهم عنصر بها وبعد عدة ساعات يحضر وجبته الثالثة وعلى هذا النظام الغذائي السليم.





قال حضري أنه غير عمله من مجال الملابس لمدى اهتمامه بالرياضه منذ الصغر وفضل الحياة الصحية المعتمدة على الغذاء الصحى والرياضى ليس فى عمله فقط بل في أسلوب الحياة، حيث حصد "حضرى" على عدة شهادات رياضية منها شهادة فى الإنقاذ.





فيما قام "حضرى" بزيادة بنك معلوماته عن الرياضات واخذ عدة كورسات فى التغذية والسباحة وكمال الأجسام و الملاكمة.





وأضاف حضرى انه تعرض لعدة أنواع من أنظمة الأكل وأثرت فيه حتى الآن حيث حافظت على جسده وعضلاته، وبعد هذه الخبرات المتوالية استطاع حضرى تصميم نظام غذائي لأى شخص ليس للشخص الذى لا يعانى اى أمراض فهو أراد الصعب دائما ولكن الفكرة تكمن فى تعامله مع شخص مصاب بمرض السكرى او الضغط أو اى من الأمراض الأخرى.





"اى حد يقدر يعمل لنفسه أكل صحى" هكذا قال حضرى لتسقط حجة المتغافلين عن صحتهم حيث هزم الواقع ضرورة اللجوء لطبيب أغذية او لمدرب لياقة بدنية للتغير نحو اسلوب حياة صحى.





وأوضح الحضرى انه فى بعض حالات السمنة يجب على الشخص الخضوع لبعض التحاليل الخاصة بالعدد حتى يحدد من خلالها النظام الغذائي.





أربع نصائح ينصح بها مدرب اللياقة "محمد حضرى" أولها يجب شرب المياه بمعدل كافى على مدار اليوم أكثر من ٣ لتر، بالإضافة إلى تقليل اى غذاء يحتوى على مواد حافظة وسكر مصنع ، و إضافة الخضروات إلى الطعام و الكربوهيدرات والبروتين، و رابعًا ممارسة اى رياضة على مدار اليوم وأبسطهم المشي.