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أخبار العالم

خلال أسبوع.. إصدار أكثر من 108 آلاف تصريح لأداء العمرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:52 م
العمرة
العمرة
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محمود نوفل
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إصدار أكثر من 108 ألف تصريح في الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق  اعتمرنا الذي تتلقي عليه السلطات السعودية طلبات الراغبين في أداء شعيرة العمرة بعد الإعلان عن عودتها من جديد.

 وكان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة في السعودية الدكتور عبدالرحيم وازن، قد أعلن في وقت سابق عن بدء تفعيل الخطة الأولى من أداء مناسك العمرة. 

وأفاد وازن في تصريحات صحفية له إن المرحلة الأولى لعودة مناسك العمرة ستكون عبر تطبيق اعتمرنا، كما ستصدر تصاريح بشكل تدريجي. 

وأضاف أنه تمت الموافقة على السماح  بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وفق ترتيبات ومراحل محددة، تشمل إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق ما أعلنت عنه المملكة من خطوات. 

وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس قرارا بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداء من الأحد القادم، وذلك تسهيلًا على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وبيًن السديس، إن هذا التوجيه جاء للحفاظ على سلامة المعتمرين لكي يؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا.

وأوضح الرئيس العام أن الرئاسة اتخذت كافة الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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